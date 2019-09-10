Скільки українців з ВІЛ живуть повноцінним життям

Станом на червень 2019 року майже 95% пацієнтів, що приймають антиретровірусну терапію (АРТ) мають невизначуваний рівень вірусного навантаження. Це 101 483 людей, які живуть з ВІЛ в Україні.

Ці люди досягли невизначуваного рівня вірусного навантаження, а отже можуть жити повноцінним життям: народжувати здорових дітей та не передавати вірус іншим, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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За 4 роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних людей, які приймають АРТ, збільшилась майже вдвічі: з 60 до 107 тисяч. При цьому ще більший відсоток з них досяг невизначуваного рівня вірусного навантаження.

Невизначуваний рівень вірусного навантаження – що це? Це стан ВІЛ-позитивної людини, при якому кількість вірусних часток у крові є нижчим за поріг чутливості тестів до вірусу — менше 40 РНК копій в 1 мілілітрі крові. Світові дослідження довели, що невизначуваний рівень вірусного навантаження зупиняє руйнацію імунної системи людини та зараження ВІЛ, адже кількість вірусу в крові інфікованої людини є недостатньо для передачі вірусу іншій людині. Якщо невизначуваний рівень зберігатиметься протягом 6 місяців, від такої людини практично неможливо буде заразитися ВІЛ статевим шляхом.

Досягнути рівня невизначуваного вірусного навантаження або так званої формули U=U (англ. undetectable=untransmittable — не визначається = не передається) можливо лише за умови щоденного прийому АРТ. Однак АРТ-препарати не здатні вилікувати ВІЛ та вивести вірус з організму, але вони ефективно перешкоджають розмноженню вірусу.



Терапію проти ВІЛ не можна припиняти

Медики зазначають, що навіть при досягненні цього стану припиняти терапію категорично заборонено — без щоденного прийому ліків, вірус знову почне розмножуватись та здобуде стійкість до препаратів попередньої схеми лікування, які приймав пацієнт.

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