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Скільки уряд виділить коштів на підтримку медичних закладів у регіонах

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Скільки коштів отримають медичні заклади у регіонах / Getty Images

На засіданні уряду 25 березня Кабмін прийняв рішення виділити кошти медичним закладам у регіонах.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на фейсбуці.

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Це важливий крок, який дозволить забезпечити безперервність надання необхідних медичних послуг українцям в умовах трансформації системи охорони здоров'я України,
– заявив очільник МОЗ Ілля Ємець.

Скільки коштів виділив уряд та на що:

  • 651,4 мільйона гривень виділили на забезпечення лікування хворих з цукровим та нецукровим діабетом у 2-му та 3-му кварталах;
  • 173 мільйони дадуть на утримання регіональних центрів громадського здоров'я;
  • 905,8 мільйона гривень підуть на фінансову підтримку окремих закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, які уклали договори з НСЗУ;
  • 1,5 мільярдів гривень виділили на фінансування будинків дитини, закладів служби крові, МСЕКів, бюро судмедекспертизи, баз спецмедпостачання, проведення судово-психіатричної експертизи, патолого-анатомічних бюро та закладів надання психіатричної допомоги;

Також МОЗ разом Національною службою здоров'я України впродовж трьох місяців мають здійснити аналіз реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування, після чого надати Кабміну пропозиції щодо удосконалення.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Кабінет Міністрів України Медична реформа Ілля Ємець Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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