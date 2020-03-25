Скільки уряд виділить коштів на підтримку медичних закладів у регіонах

На засіданні уряду 25 березня Кабмін прийняв рішення виділити кошти медичним закладам у регіонах.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на фейсбуці.

До теми Ємець заявив, що відтермінує другий етап медреформи

Це важливий крок, який дозволить забезпечити безперервність надання необхідних медичних послуг українцям в умовах трансформації системи охорони здоров'я України,

– заявив очільник МОЗ Ілля Ємець.

Скільки коштів виділив уряд та на що:

651,4 мільйона гривень виділили на забезпечення лікування хворих з цукровим та нецукровим діабетом у 2-му та 3-му кварталах;

173 мільйони дадуть на утримання регіональних центрів громадського здоров'я;

905,8 мільйона гривень підуть на фінансову підтримку окремих закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, які уклали договори з НСЗУ;

1,5 мільярдів гривень виділили на фінансування будинків дитини, закладів служби крові, МСЕКів, бюро судмедекспертизи, баз спецмедпостачання, проведення судово-психіатричної експертизи, патолого-анатомічних бюро та закладів надання психіатричної допомоги;

Також МОЗ разом Національною службою здоров'я України впродовж трьох місяців мають здійснити аналіз реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування, після чого надати Кабміну пропозиції щодо удосконалення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.