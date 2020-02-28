Скільки в Україні інфекційних боксів для пацієнтів з підозрою на коронавірус

В Україні є 2,5 тисячі інфекційних боксів, у яких можуть ізолювати людей з підозрою на новий коронавірус, який викликає захворювання Covid-2019.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.

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Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко “Нині ми маємо 2,5 тисячі боксів в інфекційних відділеннях. Це перші приміщення, в які будуть ізолювати, і вже ізолюють людей з підозрою, і там, де надалі буде надаватись медична допомога хворим на коронавірусну інфекцію в разі лабораторного підтвердження”.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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