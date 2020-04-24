Скільки в українських лікарнях передбачено ліжок для хворих на коронавірус
Станом на 24 квітня в українських лікарнях зайнято близько 2000 ліжок хворими на коронавірус. Понад 42 тисячі місць ще залишаються вільними.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповідаючи на питання 24 каналу.
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Він розповів, що Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством цифрової трансформації створило дашборд, який є у відкритому доступі, на сайті уряду. У ньому в реальному часі будь-хто може подивитися, яка є кількість місць.
За словами міністра, станом на 24 квітня, у цих 242 лікарнях, які визначені як заклади першої хвилі, було близько 43 тисяч вільних місць. При цьому вільно 1877 апаратів штучної вентиляції легень з 2071.
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