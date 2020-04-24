Скільки в українських лікарнях передбачено ліжок для хворих на коронавірус

Станом на 24 квітня в українських лікарнях зайнято близько 2000 ліжок хворими на коронавірус. Понад 42 тисячі місць ще залишаються вільними.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповідаючи на питання 24 каналу.

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Він розповів, що Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством цифрової трансформації створило дашборд, який є у відкритому доступі, на сайті уряду. У ньому в реальному часі будь-хто може подивитися, яка є кількість місць.

За словами міністра, станом на 24 квітня, у цих 242 лікарнях, які визначені як заклади першої хвилі, було близько 43 тисяч вільних місць. При цьому вільно 1877 апаратів штучної вентиляції легень з 2071.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов “Ці цифри говорять, що заповненість наших медичних закладів на рівні 15-20% в залежності від регіону. Але дійсно є окремі лікарні, в яких заповненість близько 50%. Але я хочу нагадати, що в нас ще є лікарні другої хвилі. Сьогодні підстав у жодному регіоні немає, щоб стверджувати, що вільних ліжок в лікарнях бракує”.

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