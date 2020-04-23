Скільки вільних місць і апаратів ШВЛ зараз є в лікарнях України: відповідь МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, аналізуючи статистику поширення коронавірусу, каже, що Україна поки справляється із навантаженням. Усього в країні наразі зайняті лише 10-15% ліжок у лікарнях.
Система охорони здоров'я України повністю здатна контролювати коронавірусну хворобу і не допускати якихось піків, при яких лікарі не зможуть надавати медичну допомогу. Про це Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Дізнайтеся Чому в Україні досі не запровадили електронні лікарняні
Він зазначив, що 10-15% місць у лікарнях наразі є зайнятими, ще менша кількість наразі використовуваних апаратів штучної вентиляції легень –близько 7,5%.
Якщо ми кажемо, наприклад, про апарати штучної вентиляції легень, то з 243 лікарень, які в нас визначені на боротьбу з СOVID-19, у нас встановлено 2 097 апаратів штучної вентиляції легень. З них зайнято 155,
– розповів Степанов.
Тому, наводячи ці цифри, міністр МОЗ зазначив, що карантинні заходи, які вже місяць тривають в Україні, дійсно дали свій результат. "Коли ми кажемо про контрольовану ситуацію, ми дивимося на здатність системи охорони здоров'я надавати відповідну допомогу хворим на коронавірус", – зазначив Степанов.
Станом на 23 квітня в Україні підтверджено 7170 випадків COVID-19, 187 осіб померли, 504 пацієнти подолали недугу.
Читайте також
-
В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадківсьогодні , 09:31
-
Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людейсьогодні , 11:14
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість зараженихсьогодні , 13:45
-
Як лікують коронавірус та чому немає ефективних препаратівсьогодні , 08:30
-
Медзакладу у Дніпрі, де лікарка оголосила голодування, обіцяють 12 мільйонів гривеньсьогодні , 13:03
-
У Швейцарії запевнили, що вже в жовтні почнуть вакцинувати людей проти COVID-19сьогодні , 11:15