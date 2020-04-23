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Скільки вільних місць і апаратів ШВЛ зараз є в лікарнях України: відповідь МОЗ

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Скільки вільних місць є в лікарнях України / GettyImages

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, аналізуючи статистику поширення коронавірусу, каже, що Україна поки справляється із навантаженням. Усього в країні наразі зайняті лише 10-15% ліжок у лікарнях.

Система охорони здоров'я України повністю здатна контролювати коронавірусну хворобу і не допускати якихось піків, при яких лікарі не зможуть надавати медичну допомогу. Про це Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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Він зазначив, що 10-15% місць у лікарнях наразі є зайнятими, ще менша кількість наразі використовуваних апаратів штучної вентиляції легень –близько 7,5%.

Якщо ми кажемо, наприклад, про апарати штучної вентиляції легень, то з 243 лікарень, які в нас визначені на боротьбу з СOVID-19, у нас встановлено 2 097 апаратів штучної вентиляції легень. З них зайнято 155,
– розповів Степанов.

Тому, наводячи ці цифри, міністр МОЗ зазначив, що карантинні заходи, які вже місяць тривають в Україні, дійсно дали свій результат. "Коли ми кажемо про контрольовану ситуацію, ми дивимося на здатність системи охорони здоров'я надавати відповідну допомогу хворим на коронавірус", – зазначив Степанов.

Станом на 23 квітня в Україні підтверджено 7170 випадків COVID-19, 187 осіб померли, 504 пацієнти подолали недугу.


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Автор: Вероніка Климська
Теги: Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Лікарня Максим Степанов Новини України
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