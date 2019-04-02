Скільки води потрібно пити щогодини

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Норма споживання води щодня
Норма споживання води щодня / gesundleben.asklepios.com

Усі ми знаємо, що воду просто необхідно пити, але в розумних межах. Деякі дієтологи радять випивати трішки води щойно ви відчули спрагу.

Коли ви п'єте більше води, ніж ваші нирки можуть обробити її, то ви можете порушити баланс рівня натрію в крові, пише Daily Mail.

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Тобто, надмірна кількість води в організму може призвести до водної інтоксикації. Це збільшує рівень кров'яного тиску в мозку, через що зростає ризик його пошкодження. Людина може відчути головні болі, сонливість, тощо.

Експерти зазначають: нирки можуть обробляти 800 – 1000 мілілітрів води протягом години. Якщо ж цей показник перевищено, то з організму можуть вимиватися вітаміни та мікроелементи.

Не пийте більше ніж 800 – 1000 мілілітрів води протягом години
Не пийте більше ніж 800 – 1000 мілілітрів води протягом години

Через надмірне вживання води волога затримується в лімфовузлах і знижується імунітет.

Середній здоровий дорослий потребує близько 3-4 літрів води на день. Ця кількість – це вже з урахуванням напоїв. Експерти радять: коли відчуєте спрагу – пийте, але потім зупиніться.

Здоров’я 24 раніше писало, що 6-річна дівчинка випила шість літрів води і впала в кому.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Імунітет
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