Скільки їжі брати дітям у відпустку

Під час відпустки з дітьми потрібно продумувати все до дрібниць. Якщо з одягом ситуація більш-менш зрозуміла, то питання їжі видається проблемою.

Найпростіше мамам, чиї дітки їдять тільки грудне молоко. У таких випадках ніякої їжі брати не потрібно. Хіба що молоковідсмоктувач і пляшечку, якщо плануєте відлучатися малюка від грудного вигодовування.

Читайте також: Назвали неочікуваний фактор, який впливає на характер дитини

Якщо малюк їсть суміш, то подбайте про запас звичної суміші хоча б на перші дні. У новій країні ви можете не знайти звичну марку, і маляті буде потрібно адаптація до нового харчування.

Якщо суміш лікувальна, то візьміть її на весь період подорожі із запасом на два дні, щоб не експериментувати.

Малюкам, які їдять промисловий прикорм, візьміть 1-2 види звичної сухої безмолочної каші, овочеве пюре в м'якій упаковці на 2-3 дні. Під час відпустки малюк може познайомитися зі шматочками з маминої тарілки.

Діткам, які їдять домашню їжу, можна взяти їжу тільки в дорогу.

Якщо приїжджаєте ввечері, візьміть додатково трохи фруктів, пластівців, які досить залити окропом, а для дітей старше 9 місяців – хліб, сир твердих сортів. Магазини можуть бути закритими.



Якщо приїжджаєте ввечері, візьміть додатково трохи фруктів

Якщо дитина перебірлива і важко звикає до нової їжі, то варто взяти продукти, які вона їсть:

крупу або звичні пластівці – для сніданку (в більшості готелів вам не відмовлять в приготуванні каші з вашої крупи); хлібці, сухофрукти, несолодкі крекери, м'які упаковки пюре або смузі, улюблений сир у вакуумній упаковці – для перекусів; улюблений посуд і столові прилади – це полегшить адаптацію до нової їжі.

В інших випадках, якщо ви їдете туди, де є готелі, ресторани і кафе — більшість дітей не залишаться голодними: фрукти, овочі, хліб, сир, йогурт вам запропонують майже всюди, так само як рис і макарони.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.