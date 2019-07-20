Скільки зекономило МОЗ на закупівлях через міжнародні організації: названо чималі цифри

Завдяки закупівлі ліків через міжнародні неприбуткові організації Міністерство охорони здоров’я зекономило у 5 разів більше коштів, ніж планувало.

Наприклад, препарат триметоприм (антибіотик для лікування бактеріальних інфекцій сечовивідних шляхів – Здоров'я 24) у рамках програми Глобального фонду Державного підприємства "Медичні закупівлі України" придбало за ціною 289 тисячі гривень за лот. Хоча раніше очікувана вартість складала 1,9 мільйона гривень.

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Ліки купили через систему Prozorro за гроші Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

"Наразі закупівлі лікарських засобів та медичних виробів здійснюються за підтримки таких міжнародних партнерів, як USAID (проекти SAFEMed та TAPAS), UNDP, World Bank, МФ "Відродження" та Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією", — зазначили у МОЗ.

Надалі, сприючись на досвід співпраці з міжнародними організаціями, у Міністерстві планують закуповувати ліки через Prozorro вже за державні кошти.

Важливо! Завдяки придбанню препаратів через міжнародні організації стало можливо знизити ціни на деякі ліки у 19 разів.

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