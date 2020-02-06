Скільки жінок незадоволені розміром грудей: дослідження

Вчені дослідили, що лише третина жінок задоволена розміром грудей. А жительки США та Великобританії є одними з найбільш невпевнених націй стосовно цих даних.

Про це пише видання Daily Mail. Британські дослідники обстежили понад 18 000 жінок у 40 країнах. Майже половина всіх опитаних жінок визнали, що хочуть збільшити груди, тоді як 23 відсотки зізналися, що хотіли б зменшити їх.

Читайте також: У школах контрацепцію прирівняли до аборту: що викладають старшокласникам

У Великобританії та США 75 відсотків опитаних жінок були незадоволені грудьми та бажали змінити їхні розміри. А у Японії та Китаї кількість жінок, які хочуть змінити розміри грудей, сягає 90 відсотків.

У цей час 57 відсотків представниць Колумбії відчувають себе комфортно та впевнено зі своїм розміром грудей.

Жінки, які були незадоволені розміром грудей, зізналися, що рідше проходять скринінг та перевіряються на рак молочної залози. Як йдеться у виданні, через сором та невпевненість жінки можуть не помітити незвичні зміни, оскільки вважають за краще не дивитися на них у дзеркало тощо.

Дані показують, що у Британії щороку понад 50 000 жінок діагностують рак молочної залози. У США це близько 250 000. Експерти рекомендують жінкам регулярно перевіряти груди на предмет незвичних змін, щоб швидше діагностувати захворювання і почати лікування.



Жінки, які незадоволені розміром грудей, рідше проходять скринінг / Pixabay

У яких країнах жінки найменше задоволені розміром грудей:

Японія – 10% задоволені розміром грудей. Китай – 13%. Єгипет – 13%. ОАЕ – 20%. Пакистан – 21%. Малайзія – 22%. Таїланд – 23%. Лівія – 24%. Великобританія – 25%. США – 25%.

У яких країнах жінки найбільше задоволені своїми грудьми:

Колумбія – 57% задоволених. Парагвай (51%) Гана (52%) Іспанія (45%) Норвегія (44%) Нідерланди (40%) Сербія (36%) Ізраїль (36%) Коста-Ріка (36%) Філіппіни (34%)

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.