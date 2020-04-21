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Скільки жінок незадоволені своїм розміром грудей

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Більшість жінок хоче змінити свої груди / Unsplash

Більшість жінок не задоволено розміром своїх грудей. Про це повідомили вчені, вони провели масштабне опитування серед мешканок 40 країн.

Про це повідомляє PsyPost, розмір грудей влаштував менше третини респонденток, всього ж в експерименті взяли участь 18 тисяч жінок.

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Дослідження очолив британський вчений Вірен Свамі, який вивчає соціальну психологію. В ході опитування він і його команда демонстрували респондентки 14 зображень жіночих фігур з різним розміром грудей. З них жінки спочатку вибирали фігуру, схожу на власну, а потім – фігуру, якій хочуть відповідати.

 
Майже 50% жінок хочуть збільшити груди / Unsplash

Так з'ясувалося наступне: 47,5% жінок хотіли збільшити груди, 23,2% – зменшити, а 29,3% – залишити її як є. Як показала статистика, найчастіше розмір грудей хотіли змінити молоді жінки або ті, які були в скрутному фінансовому становищі.

Як виявилося, учасниці, які незадоволені грудьми, рідше перевіряються на рак молочної залози. Вони ж були й менш щасливі, ніж жінки, яких влаштовували груди.

Найбільше хотіли змінити груди мешканки Японії та Китаю – 90%, більшість з них хотіло зменшити бюст. У США і Великобританії змінити груди хотіли 75% опитаних – вони планували, навпаки, збільшити розмір.

Найбільше розміром грудей були задоволені мешканки Колумбії, де 57% опитаних захотіли залишити молочні залози такими як є.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Секс Жіноче здоров’я Психологія
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