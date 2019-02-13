Скільки жінок відчувають дискомфорт під час сексу: результати дослідження

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Дискомфорт під час сексу
Дискомфорт під час сексу / pixabay.com

73% жінок відчувають дискомфорт під час сексу, але це помічають лише 57% чоловіків.

Третина опитаних жінок сказали, що фізичний дискомфорт знижує їх сексуальне бажання, 9% зазначили, що це призвело до розриву з партнером. У числі причин, що викликають дискомфорт, – недостатня прелюдія. До такого висновку прийшли дослідники компанії Durex, опитавши 1200 осіб в Британії.

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9 з 10 респондентів погодилися, що їм більше подобається секс з використанням лубриканта, при цьому використовує його лише третина опитаних.


43% чоловіків не помічають дискомфорту, який відчувають жінки під час сексу

В іншому дослідженні йдеться, що лише 43% чоловіків не знають, як часто їх партнерки відчувають оргазм. Як зауважує психолог Кейт Мойл, парам не вистачає знань про власне тіло – не стереотипів з порно, а фактів і деталей, які можна дізнатися тільки з відвертих розмов з партнером. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Секс Чоловіче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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