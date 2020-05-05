Скільки журналістів померли у світі через коронавірус COVID-19

У світі від коронавірусної інфекції COVID-19 зафіксували 55 летальних випадків журналістів у 23 країнах.

Про це повідомили в організації PressEmblemCampaign(PEC), яка займається питаннями безпеки працівників у сфері медіа.

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У виданні додали, що журналісти, які працюють під час пандемії коронавірусу, наражаються на особливий ризик. Працівники ЗМІ мають високий ризик інфікуватися, якщо ведуть репортажі із лікарень, беруть інтерв’ю у лікарів, медсестер та пацієнтів.

Найбільшу кількість журналістів, які стали жертвами COVID-19, зафіксували в Еквадорі. Там померло 9 працівників медіа. У США нарахували 8 летальних випадків, у Бразилії - 4, в Іспанії та Британії по 3.

Також померли журналісти в Пакистані, Мексиці, Бангладеші, Єгипті, Швеції та Домініканській Республіці.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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