Скоро знову очікується загострення захворюваності на ГРВІ та грип

На початку 2019 року в Україні можуть бути дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня або початку лютого. Не виключено, що на 4 тижні 2020 року українці будуть хворіти найбільше.

Очікується, що впродовж сезону на грип та ГРВІ захворіє від 4,8 до 6,7 мільйона людей. Епідемічний поріг для нового сезону становить 476,7 на 100 000 населення, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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За розрахунками ВООЗ, впродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).



Від грипу може захистити вакцинація

Від усіх вищеперерахованих штамів грипу може захистити вакцинація. З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили близько 194 тисяч осіб.

За даними МОЗ, на початку жовтня на грип та ГРВІ перехворіло 3,5% населення країни. Впродовж цього терміну госпіталізували 35 732 людей, з яких 80% – діти. На щастя, внаслідок грипу не зареєстровану жодного летального випадку.

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