Скорочує життя: Супрун розповіла про небезпеки ейджизму

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Супрун розповіла про небезпеки ейджизму
Супрун розповіла про небезпеки ейджизму / sixtyandme.com

Упередження, дискримінація або дії, що закріплюють стереотипи за віком – це прояви ейджизму. Це, зокрема, коли людину не беруть на роботу після 45, або на роботі кличуть "хлопчиком/дівчинкою/молоденьким/молоденькою".

Ейджизм – це створення стереотипів та дискримінація окремих людей чи категорій людей за віковою ознакою, інформує в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

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Статистика ВООЗ свідчить, що у світі проживають 600 мільйонів людей старших 60 років. А от до 2025 року їх кількість зросте вдвічі, до 2050 року людей старших 60 років буде налічувати близько двох мільярдів. Більшість з них мешкатимуть у країнах, що розвиваються, а тому, пенсійні виплати не будуть достатньо високими. Через це пенсіонерам доведеться працювати.

Дискримінація за віковою ознакою може негативно впливати на загальний стан здоров’я та сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, артриту та депресії.

 
Уляна Супрун
“Більш того, є дані, які вказують, що люди літнього віку, які негативно сприймають старіння (в тому числі через вікову дискримінацію) живуть на 7,5 років менше, ніж ті, що сприймають його позитивно”.

Жертвами ейджизму можуть бути не лише люди похилого віку, а й молодь. Найпоширеніший прояв – зневажливе ставлення на роботі, небажання або неготовність сприймати серйозно думку чи позицію молодого спеціаліста. Хоча ефективність і професійність не залежить від віку.

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Перш за все, потрібно викорінити прояви ейджизму з повсякденного життя, роботи та спілкування.

Законодавство також може допомогти у боротьбі з ейджизмом. У США існує низка антидискримінаційних законів – заборонено встановлювати вікові обмеження при працевлаштуванні для людей старших 40 років.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Уляна Супрун
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