Скорочує життя: Супрун розповіла про небезпеки ейджизму
Упередження, дискримінація або дії, що закріплюють стереотипи за віком – це прояви ейджизму. Це, зокрема, коли людину не беруть на роботу після 45, або на роботі кличуть "хлопчиком/дівчинкою/молоденьким/молоденькою".
Ейджизм – це створення стереотипів та дискримінація окремих людей чи категорій людей за віковою ознакою, інформує в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
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Статистика ВООЗ свідчить, що у світі проживають 600 мільйонів людей старших 60 років. А от до 2025 року їх кількість зросте вдвічі, до 2050 року людей старших 60 років буде налічувати близько двох мільярдів. Більшість з них мешкатимуть у країнах, що розвиваються, а тому, пенсійні виплати не будуть достатньо високими. Через це пенсіонерам доведеться працювати.
Дискримінація за віковою ознакою може негативно впливати на загальний стан здоров’я та сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, артриту та депресії.
Жертвами ейджизму можуть бути не лише люди похилого віку, а й молодь. Найпоширеніший прояв – зневажливе ставлення на роботі, небажання або неготовність сприймати серйозно думку чи позицію молодого спеціаліста. Хоча ефективність і професійність не залежить від віку.
Перш за все, потрібно викорінити прояви ейджизму з повсякденного життя, роботи та спілкування.
Законодавство також може допомогти у боротьбі з ейджизмом. У США існує низка антидискримінаційних законів – заборонено встановлювати вікові обмеження при працевлаштуванні для людей старших 40 років.
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