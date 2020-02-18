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Скрипалька грала на інструменті, коли їй видаляли пухлину у мозку: унікальні фото, відео

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Скрипалька грала на інструменті, коли їй видаляли пухлину у мозку / ITV

У Великій Британії музикантку Даґмарі Тернер оперували – видаляли пухлину головного мозку. Під час операції жінка грала на скрипці. У такий спосіб лікарі знали, які ділянки органу вони точно не зачіпають.

Британський телеканал ITV повідомило, що операція відбувалась у листопаді 2019 року. Це перший випадок у Великій Британії.

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Злоякісну пухлину в мозку професійної скрипальки виявили ще у 2013 році. Згодом, коли почали планувати операцію, Даґмарі Тернер сама запропонувала медикам Королівського коледжу Лондона зіграти на скрипці під час медичного процесу. Лікарі не були проти.

Для незвичного процесу лікарям довелося підлаштувати операцію. Вони врахували рухи смичка й довжину струн, аби це не заважало їх роботі. Медики спочатку розпочали хірургічне втручання під загальним наркозом, а пізніше розбудили жінку, аби та почала грати на скрипці. Даґмар Тернер знову виступала зі скрипкою вже через два тижні після операції. 

Це моє життя. Це те, що я роблю у вільний час і те, чим я насолоджуюсь,
– сказала скрипалька.

скрипалька
Лікарям довелося підлаштувати операцію, аби гра на скрипці не заважала їм

У світі вже був схожий випадок. У 2014 році скрипаль Мінесотського оркестру Роджер Фріш також грав на своєму інструменті під час оперативного втручання.

операція
Роджеру Фрішу також робили операцію на мозку

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Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Медицина Здоров'я Лондон Велика Британія Музика
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