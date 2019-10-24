Що таке сквирт, як виникає та скільки жінок до нього схильні

Попри те, що згадки про сквирт є в працях Аристотеля, древніх китайців і "Камасутрі", наукових даних про нього як і раніше вкрай мало, а деякі вчені й зовсім сумніваються в його існуванні. Але це не так.

Сквирт або сквиртінг – це виділення певної кількості прозорої або злегка забарвленої рідини з жіночої уретри, що відбувається під час сексу.

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Як виникає сквирт?

Проаналізувавши склад "жіночого еякуляту", вчені з'ясували багато цікавого. По-перше, що це точно не сеча (цей факт довго ставився наукою під сумнів, тому відкриття важливе). По-друге, в ньому містяться білкові компоненти, аналогічні – в чоловічій спермі: зокрема, там знайшли креатинін і ПСА – білок, що виробляється чоловічою простатою.

Жіночий еякулят зовні взагалі дуже схожий на сперму – але, природно, без сперматозоїдів. Обсяг рідини, за даними одного з досліджень, може становити до 15 мілілітрів – це приблизно три чайних ложки.

Явищу рясного сквирту присвячений один з небагатьох експериментів. Сім жінок, які повідомили про свою здатність до сквиртінгу, пройшли УЗД і зайнялися сексом. УЗД перед сексом підтвердило, що сечовий міхур кожної жінки був порожній. Друга серія УЗД була зроблена перед наближенням оргазму – і показала, що сечові міхури жінок наповнені.

При третьому УЗД, проведеному після оргазму зі сквиртом, сечовий міхур кожної знову був порожній. Рідину, що виділилася при сквирті, дослідники зібрали, щоб проаналізувати склад. Сквирт-рідина містила урину, креатинін, а у п'яти учасниць – вже згаданий білок. При цьому у звичайних зразках сечі цих жінок ніякого ПСА не було.

Як багато жінок схильні до сквирту?

За даними досліджень, хоча б раз в житті сквирт переживали до 54% жінок. Багато досліджень робилися методом опитування, і часто з дуже невеликим числом учасниць. У будь-якому випадку говорити, що "ніякого сквирта не існує", стає все складніше, а саме явище може виявитися набагато поширенішим, ніж припускали вчені.



Сквирт – доволі поширене явище

За даними опитування трьохсот двадцяти жінок, здатних до сквирту, 78,8% з них вважають, що ця особливість збагачує їх сексуальне життя, а 90% партнерів і партнерок респонденток вважають сквирт привабливим.

Чи всі жінки здатні до сквирту? Хоча деякі секс-коучі запевняють, що так, для науки це як і раніше питання відкрите.

Як себе поводити?

Для жінок, які мають сквирт, не так важливо знати склад і механіку виділень, як побудувати комфортні відносини зі своїми особливостями та бути впевненою, що з тілом все в порядку. Про сквирт можна попереджати партнера або партнерку, а поруч з ліжком тримати кілька рушників або серветок.

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