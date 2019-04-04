Слабка ерекції: причини та як покращити

Сексуальне життя є важливою складовою життя людини. На жаль, нині погіршення потенції внаслідок зниження ерекції досить часто зустрічається в наш час.

Сексуальна активність – це одна з умов щасливого життя. Для більшості чоловіків порушення ерекції викликає сором і ототожнюється з чоловічою силою, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Що робити, якщо відчули ослаблення ерекції?

Природа ЕД (еректильної дисфункції) завжди психосоматична. Це означає, що рішення потрібно шукати і в роботі мозку, і в роботі тіла. Насамперед проаналізуйте, чи є у вас причини, що знижують лібідо.

Якщо в списку таких причин ви виявили ту, що вказує на погіршення чоловічого здоров'я і запальні процеси (урологія), зайву вагу (дієтологія + ендокринологія), проблеми з серцем (кардіологія), гормональні збої (ендокринологія), то ви йдете до відповідного фахівця. Причин дуже багато і лікувати вас повинен відповідний лікар.



Порушення ерекції має психосоматичну природу

Якщо в списку ви не виявили причин, які вимагають лікування під наглядом лікаря, але ви точно знаєте, що недосип, алкоголь, погане харчування, відсутність спорту – це про вас, то позбавлятися від причин, які явно псують ваше сексуальне життя.

І ось після цього ви вирішуєте питання психологічного характеру. Спершу самодіагностика, після лікування у профільних лікарів і робота над соматичним здоров'ям, а вже потім відвідування психолога-сексолога.

Сексолог Ольга Василенко “Я переконана, що жоден психолог-сексолог не має права стверджувати, що вся справа на 100% в голові і він зобов'язаний відправляти до лікарів, перш, ніж почне роботу! Як мінімум, мати контакти урологів і відправляти хоча б до них. І перш ніж говорити про рекомендації щодо усунення психологічних причин ЕД, давайте розберемося з уявною ЕД. Тобто з такою, якою насправді немає. Що ж є нормою в зниженні ерекції і легко усувається самостійним шляхом, а що вимагає допомоги сексолога?”.

Психологічні причини зниження ерекції та шляхи вирішення

Природне зниження чутливості. Через використання презерватива, вживання алкоголю/наркотиків, прийому деяких антидепресантів, ослаблення емоцій/почуттів до партнера.

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Неприйняття почуттів і емоції партнера. Наприклад, тривога перед першим статевим актом з новим партнером, сором, страх (в тому числі під час вагітності партнерки), образа. У цих випадках потрібна допомога сексолога.

Зовнішній вигляд і запах партнера. Усувається без допомоги фахівця, але за допомогою відвертої розмови.

Асексуальна поведінка або просто сексуальна несумісність. Сюди ж фрази жінок "давай швидше", "сьогодні все тільки для тебе". Іноді пара може розібратися з цим самостійно, а іноді необхідна додаткова допомога психолога-сексолога.

Слабка статева конституція і висока вимогливість до себе. Наприклад, переконання, що секс повинен бути щодня і ерекція повинна зберігатися на третій-четвертий статевий акт на добу. При тому, що для чоловіків зі слабкою статевою конституцією це неможливо фізично.

Часта мастурбація та порнозалежність. Варто перестати мастурбувати і дивитися порно і ерекція знову відновиться на всі 100%.

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