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У Словаччині за добу не зафіксували жодного випадку зараження на COVID-19 – вперше за два місяці

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У Словаччині за добу не зафіксували жодного випадку зараження на COVID-19
У Словаччині за добу не зафіксували жодного випадку зараження на COVID-19 / Getty Images

Вперше з 10 березня у Словаччині не зафіксувано жодного нового хворого з лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією.

Про це пише видання aktuality.sk.

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За останню добу у країні провели 3 910 тестів і всі були негативними. Крім того, не зафіксовано жодного летального випадку. 

Додамо, що з початку епідемії коронавірусу у Словаччині лабораторно підтвердили 1 455 випадків зарадення коронавірусом, з них – 26 померли і 919 одужали.

Наразі активних випадків є 510, 5 пацієнтів перебувають у критичному стані. 

Додамо, що влада Словаччини відкрила всі магазини за межами торгових центрів, готелі, музеї, галереї і церкви у середу, 6 травня. Наразі школи є закритими і не відбуваються міжнародні пасажирські перевезення.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Словаччина Здоров'я Здорове життя
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