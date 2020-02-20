"Слуги народу" підготували заяву на чиновників Тернопільщини за протидію евакуації з Уханя

Народні депутати від "Слуги народу" підготували заяву про можливе вчинення злочину мером Тернополя Сергієм Надалем і заступником голови Тернопільської облради Василієм Деревляним через протидію евакуації українців та іноземців з Китаю.

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

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Качура разом з колегами підготував заяву про можливе скоєння злочину за фактом неприпустимих дій і перевищення влади, зокрема, Василем Деревляним, який є першим заступником голови Тернопільської облради.

Деревляний, за словами нардепа, направив відповідне подання до голови обласної ради та "дав незаконну вказівку про те, щоб літак не допускали на територію аеропорту".

"Це також Сергій Надал з ВО "Свобода" – міський голова Тернополя, який також виступив на підтримку того, щоб не допускали літак. Це точно не державна позиція. Це точно не відношення, яке повинно бути у політика українських громадян", – зазначив Качура.

Народний депутат також звернувся до обласних рад інших областей, зокрема Полтавської. Качура заявив, що "будь-які рішення щодо обмеження перебування наших громадян на території України є абсолютно незаконними… і таким діям абсолютно відразу буде надано правову оцінку".

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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