Смакова чутливість: що це і коли вона знижена

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Смакова чутливість: що це і коли вона знижена
Смакова чутливість: що це і коли вона знижена / unsplash.com

Смакова чутливість – це чутливість рецепторів порожнини рота щодо хімічних подразників. Суб'єктивно вона проявляється у вигляді смакових відчуттів (гіркого, кислого, солодкого, солоного і їх поєднань). При чергуванні низки хімічних речовин може виникати смаковий контраст (після солоного прісна вода здається солодкою).

Якщо ви відчуваєте себе заручником цукру або солі, то, можливо, причина є у смаковій чутливості.

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При тривалому впливі подразника на рецептор його чутливість знижується, виникає звикання.

Швидше за все поріг чутливості підвищується до солодких і солоних продуктів. За деякими даними вже через 15 секунд після початку вживання продукту. Інакше кажучи, якщо ви зловживаєте цукром і сіллю, то з часом, щоб відчути той же смак, вам потрібно буде у 2-4 рази більше цих продуктів.

Ваша смакова чутливість знижена, якщо

• Ви додаєте більш як 2 чайні ложки цукру в кружку чаю або кави.
• Ви любите солодощі.
• Інші люди знаходять ваші улюблені десерти солодкими.
• Ви постійно підсолюєте їжу.
• Ваша сім'я часто скаржиться, що приготована вами їжа пересолена.

На зміну смакової чутливості впливає куріння, алкоголь, надлишок кави, гарячі напої і погана гігієна язика.

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Як відновити смакову чутливість

1. Приберіть сільничку зі столу.

2. Харчову сіль змішайте з сушеною зеленню або ламінарією, так в щіпці солі буде менше.

3. Зменшіть кількість ложок цукру, які ви додаєте в чай, або добову кількість солодощів у 2 рази.

4. Регулярно очищуйте язик за допомогою спеціальної щітки або скребка. Язик потрібно очищати рухами від кореня до кінчика.

У перший час їжа може здатися  менш смачною, але не варто впадати у відчай. Згодом чутливість рецепторів відновиться і ви знову відчуєте все різноманіття смаків.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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