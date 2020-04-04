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Смерть батька хотіли списати на пневмонію, – родичі померлого від коронавірусу

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Коронавірус на Прикарпатті / Getty Images

Зять померлого на Прикарпатті чоловіка Дмитро Соболь розповів, як сімейна лікарка ігнорувала симптоми чоловіка та як важко було домогтися госпіталізації й тесту на коронавірус навіть після його смерті.

27 березня на Снятинщині від коронавірусу помер чоловік. Діагноз встановили посмертно і можливо смерті можна було уникнути, якби не бездіяльність лікарів, розповів зять померлого Дмитро Соболь. 

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Чоловік розповів, що 20 березня батьки повідомили про свої симптоми – у жінки третій день температура вища 38 та сильний кашель, а у чоловіка п'ятий день температура трохи вища, ніж 37. Вони обоє контактували з сім'єю з села Вовчківці, члени якої напередодні повернулися з Італії.

Подружжя звернулось до сімейного лікаря, але вона сказала, що не може їх прийняти, адже сама хворіє вдома. На її думку, симптоми були не значними для госпіталізації.

Наш головний крок по всіх рекомендацій був – звернення до сімейного лікаря. Сімейна лікарка телефоном проконсультувала батьків та запевнила їх, що в їхніх симптомах немає нічого страшного і порадила пити чай і більше води,
– розповів Дмитро.

Швидка допомога також відмовилася госпіталізувати хворих, порадивши звернутися до сімейного лікаря. У зв'язку з цим, подружжя звернулося до знайомих та поїхало в інфекційну лікарню, де їх погодилися прийняти. Лікар лише послухав пацієнтів та зробив висновок: у жінки сильні хрипи, але лягати у лікарню необов'язково, адже антибіотики можна пити вдома. Натомість чоловіка запевнили, що він цілком здоровий. Встановивши діагноз, пацієнтів відправили додому без рентгену чи будь-яких аналізів.

Дмитро розповів, що члени родини ще в обід 20 березня зверталися за всіма можливими гарячими лініями: НСЗУ, гаряча лінія COVID-19 в Івано-Франківській області та МОЗ. Натомість чути у відповідь одне й те саме; "Ви зробили все правильно, ваших батьків повинні особисто оглянути й потенційно госпіталізувати, спілкуйтеся з сімейним лікарем". На коментарі що сімейна лікарка прийняти не може, на іншому боці слухавки відповідали, що працюють за чіткою інструкцією і "такого не прописано". 

Після цього родина таки домоглася відгуку головного лікаря Снятинської лікарні, який є керівником сімейного лікаря батьків. Він дав дозвіл на госпіталізацію жінки, після чого приїхала швидка та відвезла хвору у Коломийську районну лікарню.  

Через 5 днів в лікарні стан матері не змінювався, через що родина почала домагатися на проведенні тесту. Нескінченні дзвінки принесли свої плоди – жінці провели експрес-тест та взяли мазок на ПЛР-аналіз.

Після негативного експрес-тесту лікар мами вирішив поскаржитися нам "що ваша мама просто симулює свій стан, оскільки їй, мабуть, не вистачає уваги",
– згадав Дмитро.

24 березня стало відомо, що родину, з якою контактувало подружжя, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Тим часом стан тестя Дмитра, якому відмовили у госпіталізації, став погіршуватись. Оскільки температура не підіймалася вище 38, він знову повідомив сімейну лікарку, яка без огляду приписала таблетки, порадила пити гарячий чай і більше води. 

27 березня до дружини Дмитра пролунав дзвінок з повідомленням, що будинок батьків дезінфікують. Зателефонувавши до батька, подружжя дізналося, що він в Коломийській лікарні, але його перевозять Івано-Франківськ. Через те, що було важко говорити, батько обіцяв перетелефонувати, але помер в машині швидкої так і не доїхавши до лікарні.  

Наступного дня після смерті чоловіка виявилось, що Центральна клінічна лікарня міста Коломия передала в Коломийську районну інфекційну лікарню апарат штучної вентиляції легенів ще 20 березня. На момент госпіталізації чоловіка, а саме 27 березня, апарат досі не розпакували й рядовий персонал не знав про його наявність.

Можливо, наявність даного апарату в робочому стані, могло зберегти життя нашого батька... Коли батько поступив в Коломию, лікарі бачили його важкий стан і не відправили в реанімацію в цьому ж місті, де є апарати ШВЛ в робочому стані, а відправили в Івано-Франківськ, місто за 60 кілометрів,
– підсумував Дмитро.

Чоловік помер 27 березня близько 18:00, але лише через добу родина дізналася, де перебуває його тіло. За словами Дмитра, родина одразу наполягала на проведенні тесту в батька, аби встановити вірус і визначити причину смерті.

Вже тиждень ми не можемо забрати батька оскільки тест перші три дні навіть ніхто не брав, а результати давати ніхто не поспішає. В Івано-Франківську відмовилися йому робити тест, після чого довелося тіло перевозити в Коломию для подальших дій. Якби ми не наполягали на тесті батькові, то його смерть б списали на звичайну пневмонію,
– розповів він.

Після смерті батька лікар повідомив, що тест ПЛР жінці не зробили, адже вважали це недоцільним після негативного експрес-тесту. Зранку 28 березня у жінки знову взяли мазок на аналіз, результат якого прийшов ввечері – він виявився позитивним.

 

 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19 Жертви Новини Івано-Франківська Новини Здоров'я Лікування
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