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Смертельна пневмонія в Китаї: фото медиків, які лікують пацієнтів від коронавіруса

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Медики, які лікують пацієнтів від коронавіруса в Ухані / Колаж Здоров'я 24

З'явилися перші фотографії китайських лікарів, які рятують пацієнтів, заражених новим смертельним видом коронавіруса в місті Ухань.

На знімках, якими поділилася Центральна лікарня Ухань, звідки почав поширюватися вірус, показано медиків у захисних костюмах. У такому одязі лікарі відвідують хворих в реанімаційних відділеннях лікарні. Про це пише видання Daily Mail.

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Щонайменше 17 людей, які перебували в центральній китайській провінції Хубей – загинули від нового штаму коронавірусу, а в країні заражено близько 444 людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передача вірусу можлива від людини до людини. Відтак протягом останніх десяти днів захворіло близько 11 лікарів. Багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.

Медики, які міцно загорнені в медичний одяг і захищені маскою для обличчя, проходять два етапи стерилізації  – повітряний метод (душем) та УФ-стерилізація.

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail

Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках
Лікарі працюють у захисних костюмах в китайських клініках / Фото: Wuhan Central Hospital / Daily Mail

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Пневмонія в Китаї 2020 Китай
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