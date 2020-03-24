Смертельні пандемії: як людство боролося з недугами, що захопили весь світ

Хвороби, які спричинили пандемії, накочувалися на людство хвилями. За кілька років вони зникали й забирали за собою мільйони жертв. З всесвітніми епідеміями світ стикається й досі. Які недуги це спричиняли, скільки людей постраждало і як боролися з такими хворобами – читайте у матеріалі 24 каналу.

Холера

Під час стихійних лих і катастроф, що виникають в результаті людської діяльності, а також в умовах переповнених таборів для біженців, ризик епідемій значно зростає. Тоді часто виникають вибухові спалахи хвороб з високою летальністю.

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Наслідком кризи 1994 року в Руанді, що в центральній Африці, стали спалахи холери. В таборах для біженців у Конго зареєстрували 48 тисяч випадків впродовж місяця. Майже 24 тисячі людей померли. Загалом вона спричинила 7 пандемій, остання триває і досі. Зараз холеру лікувати легше за допомогою спеціальних ліків.

Що таке пандемія?

Пандемія – з грецького pan (все) та demos (народ). Хвороба, яка охоплює всю країну, континент або весь світ.

Перші згадки про холеру датують ще 19 століттям. Саме тоді з дельти річки Ганг в Індії почалась гостра діарейна інфекція. Тоді в регіоні, що охопив Індію, Китай, Індонезію і Каспійське море, налічували 15 мільйонів жертв.



Холера почалась з дельти річки Ганг в Індії / Фото World Health Organisation

Друга пандемія холери витала над світом з 1829 до 1851 року. І щоразу ця смертельна недуга забирала зі собою сотні тисяч жертв. Під час 5 всесвітньої епідемії померли щонайменше 450 тисяч людей. А от сьома пандемія триває й досі.

За даними ВООЗ, хвороба спричиняє майже 3 мільйони летальних випадків щорічно. Та зараз боротися з холерою можна за допомогою спеціальних ліків. Якщо вчасно діагностувати недугу, вона не становитиме загрози для життя.

Чума

Від 541 року чума спричинила 3 пандемії. Забирала життя мільйонам і поширювалася доволі швидко: від тварин до людей, тоді – до наступних людей. Лікування її у сучасному світі стало значно ефективнішим.

Чума - симптоми раптова лихоманка,

головний біль

ломота в тілі

слабкість,

нудота,

блювота.

Вважають, що чуму поширювали щури, коли блохи з заражених гризунів переходили на людей. Лікують чуму дезінтоксикаційною терапією та антибіотиками.



"Чума в Лондоні, 1665 рік", гравюра 1830 року / Фото World History Archive

ВІЛ

Ще одна інфекція в 20 столітті спричинила пандемію, яка триває й досі – ВІЛ (вірус імунодефіциту людини), що може призвести до СНІДу. Недуга, яка передається статевим шляхом або через кров та може призвести до синдрому набутого імунодефіциту.



ВІЛ передається статевим шляхом / Фото Unsplash

На сьогодні ВІЛ-інфекція поширена країнами усіх континентів і її розповсюдження у світі носить назву пандемії ВІЛ/СНІДу. В Україні зареєстровано понад 170 тисяч ВІЛ-інфікованих. Але, за підрахунками експертів, про свій ВІЛ-статус знає лише третина.

Якщо хворий вживає ліки, то може контактувати з іншими, вести здоровий спосіб життя і народжувати дітей.

Люди з ВІЛ можуть повноцінно жити / Фото Nvinoticias

СНІД убив за 25 років стільки ж людей, скільки іспанка за 25 перших тижнів.

Іспанський грип

За півтора року іспанський грип спричинив від 50 до 100 мільйонів жертв. Всесвітня епідемія невідомого грипу тривала з 1918 до 1919 років. Лікарі так і не винайшли спеціальних ліків, але покращили профілактику та вдосконалили лікування сипмтомів — наприклад, пневмонії.



Хвороба спалахнула в останні місяці Першої світової війни / Фото GettyImages

Іспанський грип – симптоми • різкий головний біль;

• ламкість кісток;

• зниження артеріального тиску • слабкість у тілі;

• температура, яка інколи "перескакувала" й за 40 градусів;

• нудота та блювота.

Далі – жахливі ускладнення.

Свинячий грип

Вірус, що спричинив епідемію іспанського грипу H1N1, а 2009 року з'явився знову у Мексиці і США. Світ охопила менш смертоносна, але все одно достатньо потужна пандемія свинячого грипу. Він перебував майже сто років в організмах свиней.

Кількість хворих на грип штаму A/H1N1 на всій планеті перевищила 308 тисяч людей 25 вересня 2018 року, а кількість смертей наблизилось до 4,5 тисяч. Вже в серпні 2019 року ВООЗ оголосила про завершення пандемії.

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Втім, свинячий грип забрав 18 тисяч життів. H1N1, як і інші типи грипу, існують і досі. При вчасному діагностуванні таким пацієнтам легко одужувати.



Вірус перебував в організмах свиней / Фото Unsplash

Більшість інфікованих людей одужує за 1 – 2 тижні без будь-якого лікування. Однак, для дітей, літніх та людей, які страждають серйозними захворюваннями, грип становить небезпеку — він може привести до ускладнень основних захворювань, розвитку пневмонії і смерті.

Ебола

Епідемія гарячки еболи спалахнула 2014 року у Західній Африці. Це гостра вірусна хвороба, що швидко перекочувала до США, Іспанії, Італії і Великої Британії. За даними ВООЗ, від еболи померли понад 11 000 людей, а були заражені 28 000.

Епідемія еболи охопила Західну Африку / Фото GettyImages

Вчені підозрювали, що спалах еболи розпочався лише з однієї людини. Лікарі провели дослідження і "вийшли" на дворічного хлопчика з Гвінеї. Він міг заразитися вірусом, коли грав у дуплі дерева, в якому була "колонія" кажанів. І вже після досліджень та лікування симптомів, кількість хворих пішла на спад.

Коронавірус Covid-19

2019 року у світі з'явилася ще одна недуга, яка згодом призвела до пандемії – китайський коронавірус Covid-19. Він стрімко поширювався територією КНР і незабаром потрапив до країн на інших континентах.

Станом на 24 березня 2020 року, у світі зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389. Топ-5 країн за кількість підтверджених випадків:

Китай (81 171),

Італія (63 927),

США (46 168),

Іспанія (39 673),

Німеччина (30 150).

Довідка. ВООЗ назвала вірус пандемією 11 березня 2020 року, бо кількість інфікованих і померлих вже рахують тисячами.

Найперше правило, як захистити країни від поширення пандемії – карантин. Бо, наприклад, іспанку по всьому світу "рознесли" потягами та кораблями. Коронавірус теж "мандрував" літаками, наземним й водним транспортом.

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Лікарі запевняють: уникнути поширення вірусу не вдається. Втім, його можна "розтягнути" у часі. Якщо люди всіх країн сидітимуть вдома на карантині, допоки дослідники не винайдуть вакцину, а, можливо, і ліки.