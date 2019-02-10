Смертельний кір: хвороба забрала життя у студента-медика на Вінниччині

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У Вінницькій області помер студент-медик
У Вінницькій області помер студент-медик / Фото з Facebook-сторінки Студентської ради Вінниччини

Сергій Бутенко помер від ускладнення після хвороби – корової пневмонії.

Студент Вінницького національного медичного університету Сергій Бутенко помер 9 лютого у п’ятницю.

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В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.
 
 
Кір – що це?
Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Студентська рада Вінниччини у себе на Facebook-сторінці закликала "кожного з вас до вакцинації, адже ця страшна хвороба може застати будь-кого!".

симптоми кору
Симптоми кору

 

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Теги: Новини України Здоров'я Лікування Кір Жертви Вінниця
Джерело: 24 канал
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