Смертельний кір: хвороба забрала життя у студента-медика на Вінниччині
Сергій Бутенко помер від ускладнення після хвороби – корової пневмонії.
Студент Вінницького національного медичного університету Сергій Бутенко помер 9 лютого у п’ятницю.
Читайте також: Як відрізнити кір від краснухи: основні симптоми
В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.
Кір – що це?
Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.
Студентська рада Вінниччини у себе на Facebook-сторінці закликала "кожного з вас до вакцинації, адже ця страшна хвороба може застати будь-кого!".
Симптоми кору
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі