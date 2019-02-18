Смертельний кір: у Києві зафіксували першу смерть від хвороби
У Києві внаслідок ускладень від кору померла 57-річна жінка. Це – перший випадок смерті від цієї інфекційної хвороби у столиці.
Провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська сказала, що в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок через кір, пише "Укрінформ".
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В Україні понад 53 тисяч хворих на кір, а у решті країн Європи загалом — трохи більше ніж 34 тисячі.
Ольга Голубовська додала, що 57-річна жінка померла від ускладнень.
Ускладненнями були тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії – ред. 24 канал). Це – перший випадок в лікарні, і в Києві,
– сказала професор Голубовська.
Кір - що це?
Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.
Напередодні від кору помер студент Вінницького національного медичного університету Сергій Бутенко.
Симптоми кору
Симптоми та як вберегтись від кору, дивіться у відео:
Джерело: 24 Канал
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