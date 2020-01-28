Смертельний коронавірус: У МЗС дали поради українцям, які планують поїхати у Китай
У Китаї через коронавірус на карантині зараз знаходиться 16 міст провінції Хубей. У Міністерстві закордонних справ українцям, які збираються або поїхали Китаю, дали поради.
Головна порада – краще утриматися від поїздок у міста, де є найбільший ризик зараження, повідомляють у МЗС.
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Випадки інфікування цим вірусом підтверджені на території майже всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.
Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там знаходяться:
- виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
- їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
- уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
- не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
- ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
- при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
На сайтах Посольства України в КНР та МЗС України можна знайти актуальну інформацію.
Оскільки розповсюдження вірусу спостерігається також і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України, які планують подорожі за кордон, відстежувати повідомлення та дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки,
– наголосили в МЗС.
"Гарячі лінії" на території Китаю:
- Посольство України в КНР +8613701230647;
- Генеральне консульство України в Гуанчжоу +8618520437737;
- Генеральне консульство України в Шанхаї +8613816318830.
Також можна телефонувати на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 (044) 238-16-57.
Дивіться у відео що відомо про смертельний коронавірус: