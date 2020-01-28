Смертельний коронавірус: У МЗС дали поради українцям, які планують поїхати у Китай

У Китаї через коронавірус на карантині зараз знаходиться 16 міст провінції Хубей. У Міністерстві закордонних справ українцям, які збираються або поїхали Китаю, дали поради.

Головна порада – краще утриматися від поїздок у міста, де є найбільший ризик зараження, повідомляють у МЗС.

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Випадки інфікування цим вірусом підтверджені на території майже всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там знаходяться:

виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.

На сайтах Посольства України в КНР та МЗС України можна знайти актуальну інформацію.

Оскільки розповсюдження вірусу спостерігається також і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України, які планують подорожі за кордон, відстежувати повідомлення та дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки,

– наголосили в МЗС.

"Гарячі лінії" на території Китаю:

Посольство України в КНР +8613701230647;

Генеральне консульство України в Гуанчжоу +8618520437737;

Генеральне консульство України в Шанхаї +8613816318830.

Також можна телефонувати на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 (044) 238-16-57.

Дивіться у відео що відомо про смертельний коронавірус: