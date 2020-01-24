Смертельний коронавірус вже у Європі: у Франції підтвердили два випадки зараження

У французьких містах Париж і Бордо підтвердили перші два випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бюзен у прямому ефірі на французькому телебаченні.

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Глава французьку МОЗ зазначила, що пацієнта у Бордо вже помістили в окрему палату. Міністерка закликала всіх мандрівників, що повернулися з Китаю, звертатися до лікарів за виявлення найменших симптомів захворювання.

Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу,

— наголосила вона.

Аньєс Бюзен на спеціально скликаній пресконференції заявила, що не виключає ймовірність виявлення в країні і інших інфікованих.

Що відомо про китайський коронавірус?

Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадкі

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі та США.

У Росії випадки зараження коронавірусом не підтвердили.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

До 24 січня у Китаї закрили 13 міст , серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.

, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші. Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 36 людей.

За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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