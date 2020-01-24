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Смертельний коронавірус вже у Європі: у Франції підтвердили два випадки зараження

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Смертельний вірус з Китаю дістався Західної Європи / dwnews.com

У французьких містах Париж і Бордо підтвердили перші два випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Франції Аньєс Бюзен у прямому ефірі на французькому телебаченні.

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Глава французьку МОЗ зазначила, що пацієнта у Бордо вже помістили в окрему палату. Міністерка закликала всіх мандрівників, що повернулися з Китаю, звертатися до лікарів за виявлення найменших симптомів захворювання.

Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу,
— наголосила вона.

Аньєс Бюзен на спеціально скликаній пресконференції заявила, що не виключає ймовірність виявлення в країні і інших інфікованих.

Що відомо про китайський коронавірус?

  • Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.
  • Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі та США.
  • У Росії випадки зараження коронавірусом не підтвердили.
  • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
  • До 24 січня у Китаї закрили 13 міст, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.
  • Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 36 людей.

За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.


Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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Симптоми китайського коронавірусу:
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.
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Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини Франції Пневмонія в Китаї 2020
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