Смертельно хворим неправильно роблять прогнози тривалості життя

Невиліковним пацієнтам необхідно повідомляти очікувану тривалість життя в кращому і в гіршому випадку. Нині лікарі помиляються з цими прогнозами в 80% випадків.

Лікарі-онкологи, які повідомляють пацієнтам з невиліковним раком грудей очікувану тривалість життя, помиляються в 80% випадках. Це показало дослідження вчених з Університету Сіднея на чолі з доктором Белінда Кілі.

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Саме тому вона і пропонує лікуючим лікарям давати не категоричні прогнози, а обов'язково виставляти тимчасові рамки. Іншими словами, пацієнти повинні дізнатися, скільки їм доведеться прожити за прогнозом при найкращому, і при найгіршому сценарії. Кілі підкреслює, що більшість пацієнтів, котрі дізнаються про невиліковну хворобу, дуже хочуть знати про те, скільки їм залишилося.

Чому пацієнтам важливо знати про смертельний діагноз?

Ця інформація необхідна для того, щоб зрозуміти, коли їм слід піти з роботи, чи потрібно продати житло або відвідати весілля близької людини, а також по-іншому розставити пріоритети на життя. Але точність нинішніх прогнозів лікарів загальної практики з цього питання становить від 20% до 30%.



У 80% випадків лікарі помиляються в прогнозах

Після того, як хворі чують про відсутність будь-яких надій, вони, як правило, цікавляться тим, скільки їм залишилося. І ось тут лікарі спираються на власний метод прогнозу, який, як з'ясувалося, постійно дає збої. Саме тому дослідники і рекомендують розтягувати очікувану тривалість лікування від гіршого сценарію до найкращого.

Яка ситуація в Україні?

Відзначимо, що в Україні взагалі не заведено повідомляти невиліковно хворим про смертельний діагноз. Таким пацієнтам, як правило, брешуть про те, що у них відбувається в організмі. На Заході, і особливо у Великобританії і США, кодекс лікарської етики вимагає повідомляти цю новину повнолітнім пацієнтам і навіть дітям.

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