Смертність через коронавірус в 69 разів вище, ніж від грипу

Вчені оцінили середню смертність серед підтверджених випадків через коронавірус. Новий показник нижчий за попередні оцінки, але все ще вищий, ніж показники смертності від грипу.

Фахівці з Імперського коледжу Лондона опублікували перший всебічний аналіз поширення коронавірусу COVID-19. Вчені вивчили рівень смертності серед різних вікових груп і деякі інші характеристики захворювання. Дослідники використовували дані про випадки зараження в материковому Китаї, а також серед евакуйованих звідти іноземців та пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Читайте також: Знайшли слабке місце коронавірусу – вся справа в шипах

Суть дослідження

За оцінкою вчених, смертність від підтверджених випадків COVID-19 становить 1,38%, а з урахуванням недіагностованих випадків – 0,66%. Це нижче попередніх оцінок, які коливалися від 2% до 8% для діагностованих пацієнтів, однак все ще набагато вище, ніж від грипу.

Для порівняння дослідники наводять статистику летальності пандемічного грипу 2009 року H1N1 - вона склала 0,02% за підтвердженими випадками захворювання.

Це означає, що летальність COVID-19 в 69 разів вище грипу H1N1. А середня смертність від звичайного грипу у два рази нижче пандемічного – близько 0,01%.

Аналіз підтвердив, що ризик померти через коронавірус сильно залежить від віку. Смертність серед дітей молодше 9 років становить 0,0016%, а для людей старше 80 років – 7,8%. Попередні дослідження вказували на вищий відсоток смертей в найстаршій групі пацієнтів – від 8% до 36%.

Складність перебігу COVID-19

Досі при аналізі смертності від COVID-19 не враховувався той факт, що тестування будуть проходити лише люди з серйозними симптомами або ті, хто перебуває на карантині після відвідування інших країн. Таким чином, попередні оцінки не показували реальне число хворих.

З віком збільшується не тільки смертність від COVID-19, але й кількість випадків, які вимагають госпіталізацію. Якщо в групі від 10 до 19 років вони становлять 0,04%, а в групі від 20 до 30 років – 3,4%, то серед пацієнтів 50 – 59 років допомога лікарів потрібна вже в 8,2% хворим.

З огляду на, що захворіти COVID-19 можуть від 50% до 80% світового населення, число тих, хто потребуватиме медичної допомоги може перевищити можливості навіть найпередовіших систем охорони здоров'я.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.