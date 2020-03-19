Смертність від коронавірусу в Китаї нижча, ніж в інших країнах

У китайському місті Ухань померли 1,4% заражених коронавірусом COVID-19, що набагато нижче світових даних смертності в умовах пандемії.

Про це повідомляє науковий журнал Nature Medicine з посиланням на дані китайських дослідників.

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Так, за даними групи дослідників, смертність від коронавірусу в Ухані, що вважається епіцентром поширення коронавірусу, більш ніж у два рази нижче світового показника.

Як повідомляла в цьому місяці Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), COVID-19 виявився смертельним в 3,4% підтверджених випадків зараження.

Водночас деякі експерти припустили, що точний рівень смертності від нового коронавірусу на ділі може бути нижче.

Але оцінка кількості випадків є складним завданням в умовах перевантаженої системи охорони здоров'я.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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