Смертність від коронавірусу в Китаї нижча, ніж в інших країнах
У китайському місті Ухань померли 1,4% заражених коронавірусом COVID-19, що набагато нижче світових даних смертності в умовах пандемії.
Про це повідомляє науковий журнал Nature Medicine з посиланням на дані китайських дослідників.
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Так, за даними групи дослідників, смертність від коронавірусу в Ухані, що вважається епіцентром поширення коронавірусу, більш ніж у два рази нижче світового показника.
Як повідомляла в цьому місяці Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), COVID-19 виявився смертельним в 3,4% підтверджених випадків зараження.
Водночас деякі експерти припустили, що точний рівень смертності від нового коронавірусу на ділі може бути нижче.
Але оцінка кількості випадків є складним завданням в умовах перевантаженої системи охорони здоров'я.
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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