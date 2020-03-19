24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Смертність від коронавірусу в Китаї нижча, ніж в інших країнах

- Читать новость на русском
Смертність в Китаї менша, ніж в інших країнах / barmer.de

У китайському місті Ухань померли 1,4% заражених коронавірусом COVID-19, що набагато нижче світових даних смертності в умовах пандемії.

Про це повідомляє науковий журнал Nature Medicine з посиланням на дані китайських дослідників.

Також на тему: Лабораторія чи еволюція: вчені з'ясували походження коронавірусу

Так, за даними групи дослідників, смертність від коронавірусу в Ухані, що вважається епіцентром поширення коронавірусу, більш ніж у два рази нижче світового показника.

Як повідомляла в цьому місяці Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), COVID-19 виявився смертельним в 3,4% підтверджених випадків зараження.

Водночас деякі експерти припустили, що точний рівень смертності від нового коронавірусу на ділі може бути нижче.

Але оцінка кількості випадків є складним завданням в умовах перевантаженої системи охорони здоров'я.

що варто знати про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Китай Медицина Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук