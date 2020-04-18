Смертніть від коронавірусу серед літніх людей перевищує 5%, – МОЗ
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Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями.
Водночас летальність у віковій категорії до 50 років – 0,6%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй фейсбук-сторінці.
Актуально Рекордна кількість випадків коронавірусу за останні два дні: застереження Зеленського
74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб були поєднання захворювань,
– зазначили в ЦГЗ.
Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19. 133 людини, на жаль, померли. За добу нових випадків побільшало на 444. Водночас загалом одужали вже 275 пацієнтів.
Скільки людей заразилося коронавірусом по областях:
- Вінницька область – 319 випадків;
- Волинська область – 134 випадки;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 14 випадків;
- Житомирська область – 197 випадків;
- Закарпатська область – 166 випадків;
- Запорізька область – 127 випадків;
- Івано-Франківська область – 462 випадки;
- Кіровоградська область – 234 випадки;
- місто Київ – 770 випадків;
- Київська область – 280 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Луганська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 31 випадок;
- Одеська область – 106 випадків;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 283 випадки;
- Сумська область – 82 випадки;
- Тернопільська область – 366 випадків;
- Харківська область – 62 випадки;
- Херсонська область – 56 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Чернівецька область – 840 випадків;
- Черкаська область – 141 випадок;
- Чернігівська область – 12 випадків.
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