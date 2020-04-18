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Смертніть від коронавірусу серед літніх людей перевищує 5%, – МОЗ

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Коронавірус у літніх людей / EPA

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями.

Водночас летальність у віковій категорії до 50 років – 0,6%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй фейсбук-сторінці.

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74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб були поєднання захворювань,
– зазначили в ЦГЗ.

Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19. 133 людини, на жаль, померли. За добу нових випадків побільшало на 444. Водночас загалом одужали вже 275 пацієнтів. 

Скільки людей заразилося коронавірусом по областях:

  • Вінницька область – 319 випадків;
  • Волинська область – 134 випадки;
  • Дніпропетровська область – 104 випадки;
  • Донецька область – 14 випадків;
  • Житомирська область – 197 випадків;
  • Закарпатська область – 166 випадків;
  • Запорізька область – 127 випадків;
  • Івано-Франківська область – 462 випадки;
  • Кіровоградська область – 234 випадки;
  • місто Київ – 770 випадків;
  • Київська область – 280 випадків;
  • Львівська область – 221 випадок;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 31 випадок;
  • Одеська область – 106 випадків;
  • Полтавська область – 49 випадків;
  • Рівненська область – 283 випадки;
  • Сумська область – 82 випадки;
  • Тернопільська область – 366 випадків;
  • Харківська область – 62 випадки;
  • Херсонська область – 56 випадків;
  • Хмельницька область – 41 випадок;
  • Чернівецька область – 840 випадків;
  • Черкаська область – 141 випадок;
  • Чернігівська область – 12 випадків.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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