Смертніть від коронавірусу серед літніх людей перевищує 5%, – МОЗ

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями.

Водночас летальність у віковій категорії до 50 років – 0,6%. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй фейсбук-сторінці.

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74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб були поєднання захворювань,

– зазначили в ЦГЗ.

Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19. 133 людини, на жаль, померли. За добу нових випадків побільшало на 444. Водночас загалом одужали вже 275 пацієнтів.

Скільки людей заразилося коронавірусом по областях:

Вінницька область – 319 випадків;

Волинська область – 134 випадки;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 197 випадків;

Закарпатська область – 166 випадків;

Запорізька область – 127 випадків;

Івано-Франківська область – 462 випадки;

Кіровоградська область – 234 випадки;

місто Київ – 770 випадків;

Київська область – 280 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 31 випадок;

Одеська область – 106 випадків;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 283 випадки;

Сумська область – 82 випадки;

Тернопільська область – 366 випадків;

Харківська область – 62 випадки;

Херсонська область – 56 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Чернівецька область – 840 випадків;

Черкаська область – 141 випадок;

Чернігівська область – 12 випадків.



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