СНІД: міфи та реальність про невидиму хворобу з надважкими ускладненнями

Раніше СНІД називали "раком геїв" і недугою наркоманів, її ще можна підхопити через незахищені гетеросексуальні стосунки. Практично невидима хвороба, яка дає надважкі ускладнення, а починається все з інфекції, вірусу імунодефіциту.

Що таке ВІЛ

ВІЛ-інфекція – це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах та клітинах нервової тканини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.

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Вірус імунодефіциту людини має чотири стадії:

стадія гострого захворювання;

безсимптомного носійства;

стадія персистуючої генералізованої лімфаденопатії – це збільшення лімфатичних вузлів. Під час такого людина може не знати, що інфікована. Симптоми можуть "ховатися" навіть упродовж семи років;

кінцева стадія – синдром набутого імунодефіциту. СНІД, на відміну від ВІЛ-інфекції, вже є явним і має клінічні ознаки. Це злоякісні пухлини, враження нервової системи та специфічні інфекції, туберкульоз, пневмоцистна пневмонія чи токсоплазмоз.

Мар'яна Служинська, головна лікарка Львівського центру громадського здоров'я "Тобто коли людина починає звертати увагу на те, що в неї з'являються певні симптоми, то тоді в людини вже є СНІД"

Як передається ВІЛ-інфекція

Інфекцію можна підхопити трьома шляхами:

Перший — через кров. Найчастіше таким чином страждають наркомани — ті, хто використовує спільні шприци та голки для ін’єкцій.

Другий спосіб зараження — статевий. Якщо секс незахищений — неважливо, "класичний" це спосіб чи оральний, імовірність передачі є.

Третій шлях інфікування – від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного годування.

Підхопити недугу через, наприклад, поцілунки чи обійми не реально. Безпечно є й користуватися одними столовими приборами з ВІЛ-позитивними. Міфом є і те, що інфекцію можна підхопити від домашніх тварин, чи, наприклад, таких набридливих, але в цьому плані безпечних комарів.

Мар'яна Служинська, головна лікарка Львівського центру громадського здоров'я "Ми сьогодні фіксуємо в більшості випадків гетеросексуальний статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. Хоча в нас усе ще залишається значна частка пацієнтів, які інфікувалися при вживанні ін'єкційних наркотиків. Але з кожним роком їх стає щораз менше і менше. У нас збільшується кількість випадків, які набуті гомосексуальним шляхом"

На практиці ці недуги працюють так – вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини. А СНІД – це комплекс захворювань, які розвиваються через руйнацію імунної системи.



Вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини

Історія хвороби

Науковці вважають, що цей вірус передався людям від мавп у тропічній Африці наприкінці XIX століття. Перший випадок смерті від СНІДу трапився у Північній Америці, 1969 року. В Європі недуга призвела до летальних наслідків 1976 року.

Цікаво, що спершу цю хворобу назвали "раком гомосексуалів": у США 1981 року у чоловіків такої орієнтації виявили рідкісний вид раку шкіри. І саме того ж року американський лікар Майкл Готліб увів в медицину термін "синдром набутого імунодефіциту". Згодом хвороба поширювалася різними континентами, призводила до тисяч смертей.

Незабаром ВООЗ ухвалила глобальну стратегію боротьби зі СНІДом. Перший і ледь чи не найголовніший інструмент у війні з недугою — ознайомлення людей зі загрозами, які несе СНІД. Але хвороба однаково залишилася. Наприкінці 2015 року у світі проживало 17 мільйонів ВІЛ-позитивних людей, які проходили спеціальне лікування.

Хто з відомих людей хворів на СНІД

Легендарний фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі за чотири роки до смерті підхопив небезпечну недугу — вірус імунодефіциту. Такі чутки зі швидкістю світла розліталися у тодішній пресі, але свою хворобу Фредді підтвердив лише за добу до власної смерті.

"Після величезних здогадок у пресі протягом останніх двох тижнів, я хочу підтвердити, що я здав аналіз на ВІЛ-інфекцію, результат позитивний. Я вважав правильним зберігати цю інформацію у таємниці, щоб захистити конфіденційність близьких. Однак, настав час, коли мої друзі та шанувальники у всьому світі пізнають правду, і я сподіваюся, що всі приєднаються до мене та моїх лікарів, і всіх людей у світі у боротьбі з цією страшною хворобою", – повідомив Фредді Мерк'юрі.



Фредді Мерк'юрі

Скільки ВІЛ-позитивних в Україні

Ця недуга гуляє й сучасною Україною. На початок 2018 року ВІЛ-позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 – інфікований. Але це не заважає людям вести звичний спосіб життя: усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванні та спеціальній антиретровірусній терапії. І волонтерам, які допомагають не опускати рук.

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"Я сьогодні дуже щаслива бабця. Сьогодні маю онука, дорослі діти у мене, і я дуже щаслива, що можу бути улюбленою. Навіть, якщо тобі сьогодні дуже погано, дуже ти себе погано почуваєш, знай, що тебе люди завжди хочуть прийняти, хочуть допомогти. Мій меседж – це ніколи не здаватися", – сказала ВІЛ-позитивна Жанна Матвейко.

Як вберегти себе від ВІЛ-інфекції

Важливий пункт — це захищений секс. Від ВІЛ, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи.



Користуйтесь презервативом під час сексу

Друге — і це очевидно — накласти табу на спільне використання шприців, голок чи інших медичних приборів, пов'язаних із кров'ю.



Уникайте використаних шприців

Третє – медики закликають зробити тест на ВІЛ, не зволікаючи. Бо людина може жити і навіть не підозрювати про інфекцію до семи років. Це займе до пів години часу, а зробити тест можна безкоштовно, наприклад, в обласних центрах громадського здоров'я, пунктах тестування на ВІЛ або ж під час акцій протидії СНІДу.



Пройдіть тест на виявлення ВІЛ-інфекції