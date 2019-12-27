СНІД: міфи та реальність про невидиму хворобу з надважкими ускладненнями
Раніше СНІД називали "раком геїв" і недугою наркоманів, її ще можна підхопити через незахищені гетеросексуальні стосунки. Практично невидима хвороба, яка дає надважкі ускладнення, а починається все з інфекції, вірусу імунодефіциту.
Що таке ВІЛ
ВІЛ-інфекція – це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах та клітинах нервової тканини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.
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Вірус імунодефіциту людини має чотири стадії:
- стадія гострого захворювання;
- безсимптомного носійства;
- стадія персистуючої генералізованої лімфаденопатії – це збільшення лімфатичних вузлів. Під час такого людина може не знати, що інфікована. Симптоми можуть "ховатися" навіть упродовж семи років;
- кінцева стадія – синдром набутого імунодефіциту. СНІД, на відміну від ВІЛ-інфекції, вже є явним і має клінічні ознаки. Це злоякісні пухлини, враження нервової системи та специфічні інфекції, туберкульоз, пневмоцистна пневмонія чи токсоплазмоз.
Як передається ВІЛ-інфекція
Інфекцію можна підхопити трьома шляхами:
- Перший — через кров. Найчастіше таким чином страждають наркомани — ті, хто використовує спільні шприци та голки для ін’єкцій.
- Другий спосіб зараження — статевий. Якщо секс незахищений — неважливо, "класичний" це спосіб чи оральний, імовірність передачі є.
- Третій шлях інфікування – від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного годування.
Підхопити недугу через, наприклад, поцілунки чи обійми не реально. Безпечно є й користуватися одними столовими приборами з ВІЛ-позитивними. Міфом є і те, що інфекцію можна підхопити від домашніх тварин, чи, наприклад, таких набридливих, але в цьому плані безпечних комарів.
На практиці ці недуги працюють так – вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини. А СНІД – це комплекс захворювань, які розвиваються через руйнацію імунної системи.
Вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини
Історія хвороби
Науковці вважають, що цей вірус передався людям від мавп у тропічній Африці наприкінці XIX століття. Перший випадок смерті від СНІДу трапився у Північній Америці, 1969 року. В Європі недуга призвела до летальних наслідків 1976 року.
Цікаво, що спершу цю хворобу назвали "раком гомосексуалів": у США 1981 року у чоловіків такої орієнтації виявили рідкісний вид раку шкіри. І саме того ж року американський лікар Майкл Готліб увів в медицину термін "синдром набутого імунодефіциту". Згодом хвороба поширювалася різними континентами, призводила до тисяч смертей.
Незабаром ВООЗ ухвалила глобальну стратегію боротьби зі СНІДом. Перший і ледь чи не найголовніший інструмент у війні з недугою — ознайомлення людей зі загрозами, які несе СНІД. Але хвороба однаково залишилася. Наприкінці 2015 року у світі проживало 17 мільйонів ВІЛ-позитивних людей, які проходили спеціальне лікування.
Хто з відомих людей хворів на СНІД
Легендарний фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі за чотири роки до смерті підхопив небезпечну недугу — вірус імунодефіциту. Такі чутки зі швидкістю світла розліталися у тодішній пресі, але свою хворобу Фредді підтвердив лише за добу до власної смерті.
"Після величезних здогадок у пресі протягом останніх двох тижнів, я хочу підтвердити, що я здав аналіз на ВІЛ-інфекцію, результат позитивний. Я вважав правильним зберігати цю інформацію у таємниці, щоб захистити конфіденційність близьких. Однак, настав час, коли мої друзі та шанувальники у всьому світі пізнають правду, і я сподіваюся, що всі приєднаються до мене та моїх лікарів, і всіх людей у світі у боротьбі з цією страшною хворобою", – повідомив Фредді Мерк'юрі.
Фредді Мерк'юрі
Скільки ВІЛ-позитивних в Україні
Ця недуга гуляє й сучасною Україною. На початок 2018 року ВІЛ-позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 – інфікований. Але це не заважає людям вести звичний спосіб життя: усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванні та спеціальній антиретровірусній терапії. І волонтерам, які допомагають не опускати рук.
Цікаво! В Україні по-іншому лікуватимуть ВІЛ
"Я сьогодні дуже щаслива бабця. Сьогодні маю онука, дорослі діти у мене, і я дуже щаслива, що можу бути улюбленою. Навіть, якщо тобі сьогодні дуже погано, дуже ти себе погано почуваєш, знай, що тебе люди завжди хочуть прийняти, хочуть допомогти. Мій меседж – це ніколи не здаватися", – сказала ВІЛ-позитивна Жанна Матвейко.
Як вберегти себе від ВІЛ-інфекції
Важливий пункт — це захищений секс. Від ВІЛ, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи.
Користуйтесь презервативом під час сексу
Друге — і це очевидно — накласти табу на спільне використання шприців, голок чи інших медичних приборів, пов'язаних із кров'ю.
Уникайте використаних шприців
Третє – медики закликають зробити тест на ВІЛ, не зволікаючи. Бо людина може жити і навіть не підозрювати про інфекцію до семи років. Це займе до пів години часу, а зробити тест можна безкоштовно, наприклад, в обласних центрах громадського здоров'я, пунктах тестування на ВІЛ або ж під час акцій протидії СНІДу.
Пройдіть тест на виявлення ВІЛ-інфекції