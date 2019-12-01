Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Дізнайтесь, як не заразитись страшною хворобою, в чому різниця між ВІЛ і СНІД, а також, чи винайшли нові ліки.

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) – це означає, що за своєю біологічною природою це вірус, який руйнує імунну систему (тобто організм втрачає здатність опиратися інфекціям).

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Що таке СНІД?

СНІД – це синдром набутого імунодефіциту.

Чому люди помирають від СНІДу?

СНІД – це остання стадія ВІЛ-інфекції. На цій стадії організм людини дуже ослаблений, оскільки він втратив здатність чинити опір інфекціям. Тому у людини розвивається дуже багато інфекцій, які руйнують його організм.



Від ВІЛу вилікували трьох людей

Імунітет, як бронежилет захищає людину, а якщо його немає, то людина загине. Тобто людина гине не через відсутність бронежилета, а від поранень.

Так і людина вмирає не від самого СНІДу, а від інфекцій, які розвиваються в результаті того, що імунітет не може з ними впоратися.

У чому різниця між ВІЛ та СНІД?

ВІЛ – це сам вірус, а СНІД – це остання стадія захворювання, викликана ВІЛ.

Які є шляхи передачі ВІЛ?

ВІЛ передається через рідини організму людини трьома шляхами:

кров-кров статевим шляхом через молоко ВІЛ-позитивної матері при годуванні грудьми, якщо жінка не приймає терапію від ВІЛ

Те, що СНІД може передаватись через побутові предмети – міф. Так само, як і повітряно-крапельний шлях. Також через комарів не передається. Потрапляючи в організм комахи, вірус не виживає і не може нікого заразити.

Як довго людина може жити з ВІЛ-інфекцією і не знати про це?

ВІЛ-інфекція може протікати безсимптомно від 5 до 12 років, тому саме стільки років людина може жити і не знати, що у неї ВІЛ.

Як довго ВІЛ живе поза організмом людини?

Це залежить від різних факторів (концентрації вірусу, температури навколишнього середовища). Зазвичай ВІЛ може жити поза організмом всього кілька хвилин. Але при великих концентраціях він може жити до трьох днів.

Перебіг хвороби ВІЛ

Цікавим є те, що ВІЛ не може жити у природі, він існує виключно в живому організмі. Лікарі визначають 4 стадії розвитку хвороби:

Початкова: захворювання починається як звичайна застуда – симптоматика подібна. Триває від 2 тижнів до місяця. Лімфаденопатія: має схожі симптоми із першою стадією, хоча і більш виражені – з лихоманкою, втратою ваги, посиленою пітливістю. Цей період може продовжуватись тривалий час. Перед-СНІД: грибкові та бактеріальні ураження шкіри, тривала лихоманка (близько місяця), рецидивуючий (той, що часто повторюється) герпес та інші. Безпосередньо СНІД

Інкубаційний період захворювання в середньому триває від півроку до року.



В одному із експериментів вчені змогли вирізати клітини із ВІЛ з ДНК живого організму

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Методи лікування СНІДу

Для лікування ВІЛ вчені використовують антиретровірусні препарати. Перший винайшли у 1987 році – зидовудин. З часом стало зрозуміло, що одним препаратом зменшити стрімкість розвитку ВІЛ неможливо, тоді вони почали використовувати високоактивну антиретровірусну терапію – комбінація 3-4 препаратів одночасно для боротьби із вірусом на різних стадіях, в тому числі і на останній – СНІД-стадії.

Кілька років тому дослідження показало, що використання ретиноєвої кислоти у лікуванні ВІЛ є більш ефективним, ніж антиретровірусні препарати. Адже при антиретровірусній терапії повне одужання неможливе, вірус залишається в деяких клітинах у "сплячому" вигляді, а потім починає свою дію заново. Таким чином ці препарати необхідно приймати все життя.

А ретиноєва кислота якраз змушує імунітет людини боротися саме зі "сплячим" вірусом у клітинах, які антиретровірусні препарати не знаходять. Вчені сподіваються, що зможуть забезпечити пацієнтам повне одужання.

До того ж у 2000-х встановили, що існують люди, в яких є природній імунітет до вірусу через те, що вони мають мутовані клітини, в яких зазвичай ховається вірус. Тож вчені досліджують можливість лікування ВІЛ-інфікованих через використання генетично модифікованих стовбурових клітин.

У 2017 році, як повідомляє The Independent, вчені випробували нові ліки від ВІЛ – поєднання двох інноваційних вакцин, які стимулюють вироблення лейкоцитів, із препаратом від раку (ромідепсин), який тестувався останні 3 роки. І вже є певні результати: у 5 пацієнтів із 24-х інфекція просто зникла. Тож тепер вони розглядають можливість використання цієї вакцини у якості профілактичної міри, як щеплення, наприклад, від кору, кашлюку, поліомієліту тощо.

А от японські дослідники з Університету Кумамото створили ліки, які викликають природну смерть клітин, в яких ховається ВІЛ. Після дії препаратів вірус не активізовується знову.

Станом на зараз у медицині нараховують 52 різні види ліків, які допомагають полегшити життя ВІЛ-інфікованим, а у деяких випадках (щоправда поки що тільки під клінічним наглядом вчених) – навіть вилікувати повністю.

Цього року від ВІЛу повністю вилікували трьох пацієнтів. Це стало можливим за допомогою пересадки кісткового мозку. Інфікованим пересадили кістковий мозок від донора з мутацією в гені CCR5, яка робить людину стійкою до інфікування ВІЛ.

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