Собаки відчувають стрес разом зі своїми господарями

Між рівнем стресу у собак і їхніх господарів існує зв'язок – його знайшли вчені Лінчепінгського університету Швеції.

Для свого дослідження фахівці взяли 25 собак породи бордер-коллі і 33 собаки – породи шелті, повідомляє журнал Nature. Протягом кількох місяців дослідники заміряли у тварин та їхніх господарів концентрацію кортизолу – так званого гормону стресу.

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Власники собак також відповідали на запитання анкети про особливості свого характеру і характеру свого улюбленця.



У дослідженні брали участь собаки породи бордер-коллі

З'ясувалося, що в господарів собак з високим рівнем кортизолу тварини теж відрізняються високою концентрацією цього гормону. І навпаки – у "спокійних" власників собаки не схильні до стресу.

Автори дослідження наголосили, що характер собаки не мав значення, а ось характер господаря – так.

Дослідники спостерігали і за собаками-учасниками змагань, і за собаками-компаньйонами, які, як правило, ведуть менш активний спосіб життя. У першому випадку зв'язок рівня стресу господаря і собаки простежувався сильніше. Фахівці припускають, що це пов'язано з тим, що такі собаки тісніше взаємодіють зі своїм господарем.

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У підсумках дослідження його автори відзначили, що поки мовиться тільки про кореляцію, а не про причинно-наслідковий зв'язок.

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