Сонний енурез: чому виникає та як лікувати

Сонний енурез (СЕ) – характеризується повторюваним мимовільним випусканням сечі, що трапляються під час сну.

Частота епізодів може бути від 1 разу на тиждень до щоночі й навіть кількох разів за ніч, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Види нічного енурезу

Первинний (ідіопатичний) енурез починається з раннього віку і, ймовірно, обумовлений сукупністю причин, серед яких певне значення мають генетичні фактори, незрілість мозку, а також невротичні порушення.

Вторинний енурез. Нічне мимовільне сечовипускання, відновилося через кілька років після його припинення в ранньому дитячому віці).

Причини енурезу

Вторинний енурез може бути обумовлений низкою захворювань урогенітального тракту, цукровим діабетом, серповидноклітинною анемією. Часто зустрічається в анамнезі хворих на епілепсію. Вважається, що у віці 3 років дитина вже в змозі контролювати функції сечового міхура. Орієнтовна частота енурезу людей віком до 14 років становить 22%.



Діти з 3 років мають контролювати нічне сечовипускання

Встановлено, що акт сечовипускання уві сні тісно пов'язаний зі стадіями сну. В стані неспання регуляція сечовипускання здійснюється за допомогою інших механізмів. А нічний сон у дітей, які страждають на енурез, дуже глибокий.

Лікування енурезу

У всіх випадках енурезу необхідне проведення відповідних клінічних та лабораторних досліджень для встановлення його форми та можливої ​​етіології.

Терапія енурезу зазвичай складається з комплексу заходів:

Режим дня; Дієта з обмеження вживання рідини перед сном (за 4-6 годин до сну); ЛФК: тренування м'язів черевного преса і детрузора (форсоване і переривчасте сечовипускання, розтягування сечового міхура й ін.); Поведінкові методи (ведення щоденника, система контролю, заохочення); Психотерапія; Спеціальні сигнальні пристрої (дітям після 7 років); Медикаментозна терапія: препарати, що знижують глибину сну і полегшують пробудження. Стимулюючі антидепресанти в вікових дозуваннях.

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