Сонячне затемнення 2 липня: який його вплив

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Сонячне затемнення 2 липня 2019 – як вплине на людей
Сонячне затемнення 2 липня 2019 – як вплине на людей / unsplash.com

Сонячне затемнення 2 липня буде частковим й українці не зможуть за ним спостерігати. Його можливо побачити лише на території Південної Америки.

Тривалість повного затемнення складе близько чотирьох хвилин. Воно почнеться над Тихим океаном і по діагоналі пройде з Ла-Серени на південь від Буенос-Айреса через Чилі та Аргентину.

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Сонячне затемнення завдати істотної шкоди фізичному здоров'ю людини не може. Немає жодного наукового підтвердження, що воно впливає на людину. Однак, якщо дивитись на затемнення (і на звичайне сонце також) без захисних фільтрів – це може нашкодити вашим очам. 

Окуляри, зокрема і сонцезахисні, звичайні біноклі та телескопи, димчасте скло та ін. не підійдуть: вони блокують.значну частину білого світла, а ось ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання проникатиме через них і шкодитиме очам.

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Найкраще запастися спеціальними сонячними фільтрами, які блокують усе шкідливе випромінювання. А якщо такого фільтра немає, то дивитися на затемнення можна лише у момент стовідсоткового покриття сонячного диска.

Як впливає сонячне затемнення

Група українських вчених помітила, що під час сонячного затемнення змінювалася поведінка комах та деяких птахів. За 24 хвилини до повного затемнення ластівки стали збиратися у великі зграї. За 4 хвилини до повної фази всі ластівки відлетіли до своїх гнізд.

Варто зазначити що у вечірній час цієї пори року вони продовжували польоти у присмерках і за меншої освітленості. За 2 хвилини до повної фази почало поступово затихати цвіркотіння коників. У момент настання повного затемнення повністю замовкли всі денні комахи, а присмерково-нічні види також не виявили ніякої активності. В деяких селах одночасно заспівали півні. Перші звуки окремих представників комах можна було почути лише через 4 хвилини після закінчення повної фази.

Також сонячне затемнення негативно впливає на сонячну енергетику, рівень виробництва електроенергії падає у три рази. Але цей ефект короткотривалий і не несе значних економічних втрат. 

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Здорове життя Сонячне затемнення Сонце Поради
Джерело: Здоров'я 24
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