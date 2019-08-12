Сонячний лишай: як виглядає, чому виникає та чим лікувати
Різнобарвний лишай, або висівковий лишай, ще іноді називають сонячним лишаєм. А все тому, що дуже часто появу цього захворювання помічають після перебування на сонечку. Люди помилково вважають, що сонце його і викликало.
Насправді різнокольоровий лишай є грибковою інфекцією, викликає його дріжджоподібні гриби роду Malassezia, він же Pityrosporum.
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Найцікавіше, що грибок цей є частиною нормальної мікрофлори шкіри людини й багатьох тварин, до 90-100% дорослих людей живуть з ним в мирі та злагоді.
Чому виникає сонячний лишай?
Причин тому кілька: це генетична схильність, теплий і вологий клімат, пітливість, зниження імунітету з тих чи інших причин, використання масел для тіла, а також вагітність, недостатність харчування, хвороба Кушинга.
Різнобарвний лишай стає помітним на сонці
Симптоми сонячного лишаю
Різнобарвний лишай є абсолютно доброякісним захворюванням, воно проявляється на шкірі, переважно у верхній частині тулуба, де сальні залози більш активні, різномастими плямами – від ледь помітних блідо-рожевих до коричневих, від дрібних до великих.
У осіб зі світлою шкірою бліді дрібні плями можуть бути непомітні, що призводить до того, що пацієнт і не здогадується про наявність у нього цієї проблеми, поки не захоче засмагнути: на сонці ділянки, уражені грибком, не засмагають, залишаючись білими.
Лікування сонячного лишаю
Лікування проводиться з використанням зовнішніх протигрибкових препаратів і засобів з відлущувальним ефектом, і як правило, займає від кількох днів до двох тижнів. Однак, світлі плями через засмагу можуть зберігатися і після лікування, поки колір шкіри не вирівняється.
Оскільки грибок є частиною нормальної флори шкіри, захворювання вважається не заразним.
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