Сонячний лишай: як виглядає, чому виникає та чим лікувати

Різнобарвний лишай, або висівковий лишай, ще іноді називають сонячним лишаєм. А все тому, що дуже часто появу цього захворювання помічають після перебування на сонечку. Люди помилково вважають, що сонце його і викликало.

Насправді різнокольоровий лишай є грибковою інфекцією, викликає його дріжджоподібні гриби роду Malassezia, він же Pityrosporum.

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Найцікавіше, що грибок цей є частиною нормальної мікрофлори шкіри людини й багатьох тварин, до 90-100% дорослих людей живуть з ним в мирі та злагоді.

Чому виникає сонячний лишай?

Причин тому кілька: це генетична схильність, теплий і вологий клімат, пітливість, зниження імунітету з тих чи інших причин, використання масел для тіла, а також вагітність, недостатність харчування, хвороба Кушинга.



Різнобарвний лишай стає помітним на сонці

Симптоми сонячного лишаю

Різнобарвний лишай є абсолютно доброякісним захворюванням, воно проявляється на шкірі, переважно у верхній частині тулуба, де сальні залози більш активні, різномастими плямами – від ледь помітних блідо-рожевих до коричневих, від дрібних до великих.

У осіб зі світлою шкірою бліді дрібні плями можуть бути непомітні, що призводить до того, що пацієнт і не здогадується про наявність у нього цієї проблеми, поки не захоче засмагнути: на сонці ділянки, уражені грибком, не засмагають, залишаючись білими.

Лікування сонячного лишаю

Лікування проводиться з використанням зовнішніх протигрибкових препаратів і засобів з відлущувальним ефектом, і як правило, займає від кількох днів до двох тижнів. Однак, світлі плями через засмагу можуть зберігатися і після лікування, поки колір шкіри не вирівняється.

Оскільки грибок є частиною нормальної флори шкіри, захворювання вважається не заразним.

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