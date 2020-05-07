Сотні мутацій: чи може коронавірус стати заразнішим

Учені зі США та Великої Британії виявили, що вже існують сотні різних мутацій коронавірусу. Як тільки одна мутація стане панівною, це може зробити захворювання більш заразним.

Результати нового дослідження ще не перевірили інші науковці, робота чекає офіційного публікування, повідомляє BBC.

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Які мутації коронавірусу виявили вчені

Дослідження свідчить про те, що одна конкретна мутація – D614G – стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.

Крім того, дослідники з Національної лабораторії Лос Аламос в штаті Нью-Мексико помітили зміну "шипа", який надає вірусу його виразної особливої форми.

Вони проаналізували дані щодо хворих на коронавірус у Шеффілді (Британії), але наразі не встановили зв'язку мутації вірусу та перебігом захворювання у пацієнтів.

Ще одне дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) виявило 198 повторюваних мутацій вірусу.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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