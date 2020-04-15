Соціальне дистанціювання можуть запровадити до 2022 року, – вчені

Вчені з Гарвардського університету заявили, що соціального дистанціювання та інших обмежувальних заходів доведеться дотримуватися до 2022 року для того, щоб сезонні спалахи коронавірусу не перевантажували системи охорони здоров'я.

Фахівці проаналізували сценарії, при яких збільшення кількості хворих на COVID-19 людей може суттєво вплинути на стан медичної системи в США. Враховували також наявність короткострокового (на один рік) чи довгострокового імунітету у заражених людей. Відтак, вчені змоделювали вплив повторних спалахів на систему охорони здоров'я, пише Newsweek.

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Вчені прогнозують, що зимовий спалах, який вже зараз прогнозують епідеміологи, ймовірно, буде не менш важким, ніж той, який людство переживає зараз.

Нова хвиля потенційно може перевантажити медичну систему. Тож медики можуть втратити можливість належним чином лікувати заражених пацієнтів.

Дослідники також відзначили, що пандемія COVID-19 завдала економічної шкоди як для США, так і для всього світу.

Аби не допустити катастрофічного навантаження на систему охорони здоров'я, соціальне дистанціювання доведеться продовжити або запроваджувати з перервами до 2022 року,

– йдеться в аналізі Гарвардської школи охорони здоров'я.

За словами дослідників, майбутній рецидив спалаху SARS-CoV-2, вірогідно, почнеться після першої важкої пандемічної хвилі.

Додаткові карантинні заходи включно з розширенням можливостей медичного догляду й ефективної терапії посилять успіх періодичного дистанціювання й пришвидшать набуття колективного імунітету.

Спалах зараження буде можливим до 2024 року, – йдеться у звіті.

Вчені наголосили, що досвід Китаю, Італії і США продемонстрував, що COVID-19 може вивести з ладу системи охорони здоров'я навіть тих країн, у яких не бракує ресурсів.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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