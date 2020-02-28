День без Facebook: чому варто менше часу проводити у соцмережах

28 лютого відзначають так званий Всесвітній день без Facebook. Таким чином користувачі намагаються боротись із залежністю від соцмереж. Адже чимало досліджень показують, що часте використання соцмереж може доводити до депресії.

Зокрема, про це йдеться у досліджені Університету Пенсільванії.

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Вченими був організований експеримент з використанням соцмереж, в якому брали участь 143 добровольця-студента. На самому початку випробувань медики визначили ступінь психо-емоційного здоров'я учасників. Також було зафіксовано, скільки часу в середньому кожен з них проводить в соцмережах.



Соцмережі викликають депресію

Розділивши випробовуваних на дві групи у випадковому порядку, вчені дозволили одній з них використовувати соцмережі в своєму звичному форматі, тоді як інший – лише близько 10 хвилин щодня. Експеримент тривав 3 тижні.

Аналізуючи його результати, фахівці встановили: значно більше психологічних проблем, які свідчать про депресію, було саме у тих учасників, які найчастіше користувалися соцмережами. Ці люди скаржилися на важкі відчуття самотності і неповноцінності.



Лікарі рекомендують зменшити час проведений в соцмережах

"Така тенденція пов'язана з підсвідомим прагненням порівнювати себе з іншими. Бачачи в соцмережах щасливі фотографії інших людей, у людини може виникати почуття, що їх життя краще, ніж у нього, може формуватися усвідомлення власної неповноцінності", – відзначили фахівці.

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