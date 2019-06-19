Соцмережі допомогли діагностувати психічні розлади

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Соцмережі
Соцмережі / pixabay.com

Пости в соцмережах допомагають виявити тривожний розлад, психози, залежність та діабет.

У дослідженні психологів Пенсільванського університету та колег з Університету Стоні Брук взяли участь близько 1000 осіб. Вчені проаналізували їх дані: стать, вік, місце проживання, а також інформацію про захворювання, які були діагностовані раніше.

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Потім дослідники побудували три моделі: перша відстежувала те, з якою ймовірністю захворювання пов'язане з демографічною інформацією, друга – як хвороба впливає на слова в постах, третя – поєднання обох ознак.

Пости в соцмеражах можуть допоможуть діагностувати хвороби
Пости в соцмеражах можуть допомогти діагностувати хвороби

Виявилося, що найбільш правдиві дані про психічні розлади й хвороби можна отримати при аналізі постів. Інформація про стать, вік і проживанні таких результатів не давала.

Деякі слова в постах, що вказують на захворювання, виявилися цілком очевидні – наприклад, люди з алкогольною залежністю часто пишуть про "напої" та "пляшки". А ось для діабету ключовими словами стали "бог" і "молитва". Ознака психозу і наркотичної залежності – часта нецензурна лайка.

via GIPHY

Автори дослідження впевнені, що їх напрацювання можуть допомогти в створенні алгоритму, який буде додатковим інструментом діагностики для лікарів.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Здорове життя Техно Новини Техно Соцмережі Депресія
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