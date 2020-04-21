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Спалах коронавірусу на Тернопільщині: інфікована 21 особа з будинку для людей похилого віку

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В будинку для літніх людей виявили коронавірус / Laha Magazine

Значний спалах коронавірусу виявили на Тернопільщині. Там одразу в 21 людини діагностували COVID-19.

Небезпечну інфекцію виявили в будинку для людей похилого віку в селі Бариш, що у Бучацькому районі. Як пише телеграм-канал Teza, захворіли й літні пацієнти будинку, і медперсонал закладу. Зараз всі вони зачинені всередині.

До слова На Буковині від коронавірусу з різницею в день померли двоє молодих братів

Першою захворіла 90-річна жінка, від якої почали заражатися й інші старенькі, і медперсонал. Варто відзначити, що про коронавірус в однієї з підопічних геріатричного центру в селі Бариш було відомо ще 17 квітня. А вже 19 квітня кількість інфікованих в селі становила 12 осіб.

У медиків, як виявляється, не було в достатній кількості ані масок, ані халатів. Лише після спалаху хвороби, в понеділок, 20 квітня, волонтери доставили в будинок потрібні медзасоби.


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Тернопіль Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я
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