Спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті на Одещині: захворіли 24 працівники
У Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті, що на Одещині, COVID-19 виявили у 24 співробітників медичного закладу. Наразі установу закрили на карантин.
Як повідомляє видання "Думская", перші 4 випадки там зафіксували ще минулого тижня. І от 23 червня ще 20 тестів дали позитивний результат. Інфікованими виявилися співробітники закладу.
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Зараз психоневрологічний інтернат закрили на карантин. Директор установи Максим Янковський в коментарі виданню "Думская" розповів, що частина персоналу перебуває вдома на самоізоляції, всі інші – на обсервації в самому інтернаті.
Директор закладу пообіцяв, що найближчими днями на COVID-19 перевірять всіх підопічних будинку-інтернату. Мовиться про 203 людини.
COVID-19 у психоневрологічному інтернаті на Черкащині
Нагадаємо, що 9 червня в Золотоніському психоневрологічному інтернаті підтвердили спалах коронавірусної інфекції. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Бондар, COVID-19 виявили у однієї з працівниць, яка, імовірно, і заразила інших.
Загалом, у 21 людини було виявлено позитивний результат на коронавірус.