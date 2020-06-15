За однією з версій, коронавірус потрапив до ринку Пекіна через заморожену харчову продукцію з Європи. За словами епідеміологів, низькі температури посприяли виживанню інфекції.

Кілька днів тому на гуртовому ринку "Сіньфаді" виявили спалах коронавірусу. Епідеміолог з центру по профілактиці й контролю захворювань Пекіну Ян Пен вважає, що його могли завести з Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на South China Morning Post.

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Ян Пен розповів, що на це вказує початковий аналіз геному, але фахівцям все ще необхідно встановити весь ланцюжок заражень.

Люди могли заразитися шляхом контактування з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім розповсюдили вірус далі,

– сказав він.

Втім, іншою версією коронавірус міг потрапити на харчові продукти від хворого, який чхав і кашляв, після чого розповсюдитись по території ринку повітряно-крапельним шляхом.

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