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Спалах коронавірусу в монастирі УПЦ МП на Хмельниччині: захворіло 11 ченців

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Спалах коронавірусу у монастирі УПЦ (МП) у Хмельницькій області
Монастир – на карантині / monasteries.org.ua

У Хмельницькій області коронавірус виявили у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП. COVID-19 діагностували у 11 ченців.

Монастир на карантині

Наразі хворі перебувають у задовільному стані, їм дозволили лікуватись амбулаторно. Про це повідомив голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінет на брифінгу.

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У Хмельницькій області протягом дня додалося ще 17 осіб, у яких виявили COVID-19. З-поміж цих 17 осіб 11 – монахи монастиря в Городищах Шепетівського району, по три особи – з міста Кам'янця-Подільського і Кам'янець-Подільського району,
– розповів Габінет.

Збільшення кількості випадків коронавірусу в ОДА пояснюють просто: під час великодніх свят люди не дотримувались карантинних обмежень. Схожа ситуація була і під час поминальних днів.

Зазначимо, що 12 травня у Шепетівській районній лікарні помер монах Городищенського монастиря. Уже посмертно йому діагностували коронавірус. Монастир закрили на карантин.

Коронавірус і церква

  • Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на богослужіння.
  • У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли  архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
  • На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать до УПЦ МП. Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.
  • У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.

Статистика коронавірусу

  • В Хмельницькій області зафіксували 252 випадки коронавірусу, 9 з них – летальні.
  • Загалом в Україні виявили 17 330 випадків коронавірусу, 476 людей померли, 4 473 одужали.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Релігія Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Хмельницького Здорове життя
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