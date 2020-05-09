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Спалах коронавірусу на Волині: в ОДА пояснили причину

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Спалах коронавірусу на Волині
Спалах коронавірусу на Волині / newsmakers

У Ковельському районі Волині зареєстрували 17 нових випадків COVID-19. В Облдержадміністрації переконані, що спалах коронавірусу пов'язаний з масовим відвідуванням кладовищ у поминальні дні.

Деякі священники, попри прохання утриматися від колективних богослужінь, таки приходили на цвинтарі у поминальні дні. Про це на брифінгу заявила заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Актуально На Волині коронавірус виявили у 25 поліцейських з одного відділку

Вона зазначила, що 8 травня підтвердили ще 17 нових випадків COVID-19 саме у Ковельському районі.

Це пояснюється тим, що були "гробки" і поминальні дні,
– сказала Щербак.

Також заступниця голови ОДА повідомила про десяту смерть в області від ускладнень коронавірусу – померла жителька Ковеля 1942 року народження, в якої була гіпертонічна хвороба.

Коронавірус на Волині: головне

  • Станом на 8 травня на Волині підтвердили 424 випадки захворювання на коронавірус. 
  • У Ківерцівському райвідділку поліції коронавірус виявили у 25 співробітників.
  • У Волинський області з 11 квітня ввели режим максимального обмеження пересування. 
  • Міська влада запровадила жорсткі правила торгівлі через поширення коронавірусу у Луцьку. Обмеження стосуються як продавців, так і покупців.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Волинь Здоров'я Лікування
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