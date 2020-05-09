Спалах коронавірусу на Волині: в ОДА пояснили причину

У Ковельському районі Волині зареєстрували 17 нових випадків COVID-19. В Облдержадміністрації переконані, що спалах коронавірусу пов'язаний з масовим відвідуванням кладовищ у поминальні дні.

Деякі священники, попри прохання утриматися від колективних богослужінь, таки приходили на цвинтарі у поминальні дні. Про це на брифінгу заявила заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

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Вона зазначила, що 8 травня підтвердили ще 17 нових випадків COVID-19 саме у Ковельському районі.

Це пояснюється тим, що були "гробки" і поминальні дні,

– сказала Щербак.

Також заступниця голови ОДА повідомила про десяту смерть в області від ускладнень коронавірусу – померла жителька Ковеля 1942 року народження, в якої була гіпертонічна хвороба.

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