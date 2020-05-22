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Спалах сальмонельозу у Запоріжжі: госпіталізували 12 людей

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У Запоріжжі спалах сальомонельозу
У Запоріжжі спалах сальомонельозу / 24 канал

У Запоріжжі з сальмонельозом госпіталізували 12 людей. Відомо, що за кілька днів до госпіталізації вони харчувалися в одному буфеті.

Причини спалаху з'ясовують, проводиться перевірка продуктів, а також стічної та питної води, повідомляє Центр громадського здоров'я

До теми Сальмонельоз: все, що треба знати про небезпечну інфекцію

Тривають протиепідемічні заходи, проводиться обстеження контактних осіб та дезінфекція за місцем проживання пацієнтів.

 
Сальмонельоз – що це?
Інфекційне захворювання, спричинене бактеріями роду Сальмонела. Сальмонельоз належить до гострих кишкових інфекцій і може викликати серйозні ускладнення, особливо у дітей. 

Найчастіше людина підхоплює сальмонелу від тварин, внаслідок споживання заражених продуктів або поганої гігієни рук. Найчастіше є у м'ясі, яйцях, рибі, але цілком може бути й у воді. Сальмонелу не можна відчути на смак чи запах.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Інфекція Лікарня Новини Запоріжжя Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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