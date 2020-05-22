Спалах сальмонельозу у Запоріжжі: госпіталізували 12 людей
У Запоріжжі з сальмонельозом госпіталізували 12 людей. Відомо, що за кілька днів до госпіталізації вони харчувалися в одному буфеті.
Причини спалаху з'ясовують, проводиться перевірка продуктів, а також стічної та питної води, повідомляє Центр громадського здоров'я.
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Тривають протиепідемічні заходи, проводиться обстеження контактних осіб та дезінфекція за місцем проживання пацієнтів.
Найчастіше людина підхоплює сальмонелу від тварин, внаслідок споживання заражених продуктів або поганої гігієни рук. Найчастіше є у м'ясі, яйцях, рибі, але цілком може бути й у воді. Сальмонелу не можна відчути на смак чи запах.