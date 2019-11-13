Спалах чуми в Китаї: підтвердили два випадки

Влада китайської столиці зафіксували два випадки зараження чумою легеневої форми. Інфіковані наразі проходять лікування.

Про це повідомляє CNN. Обидва пацієнти з Внутрішньої Монголії – автономного регіону на півночі Китаю.

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Обидва інфікованих знаходяться в лікарні, їм надається медична допомога. Адміністрація міста зробила необхідні заходи для мінімізації ризику поширення епідемії.

Чума – що це? Це бактеріальне захворювання. Його розносять блохи та інфіковані тварини.

Види чуми

бубонна чума – характеризується запаленням лімфатичних вузлів, через що й утворюють так звані "бубони"; легенева чума; септична чума – вражає кров'яну систему.

У середньовіччя, чума забрала життя 50 мільйонів людей. З появою антибіотиків, цю хворобу можна вилікувати. Але вона не зникла з планети.

У Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стверджують, що за 2010-2015 роки у світі було зареєстровано 3248 випадків чуми та 584 смертей від неї.

Профілактика чуми

Найкращий спосіб профілактики – це вакцинація. Але саме проти легеневої форми захворювання вона не дуже ефективна. Тому варто боротись з гризунами, не контактувати з дикими та мертвими тваринами.

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