Спалах чуми в Китаї: підтвердили два випадки
Влада китайської столиці зафіксували два випадки зараження чумою легеневої форми. Інфіковані наразі проходять лікування.
Про це повідомляє CNN. Обидва пацієнти з Внутрішньої Монголії – автономного регіону на півночі Китаю.
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Обидва інфікованих знаходяться в лікарні, їм надається медична допомога. Адміністрація міста зробила необхідні заходи для мінімізації ризику поширення епідемії.
Види чуми
- бубонна чума – характеризується запаленням лімфатичних вузлів, через що й утворюють так звані "бубони";
- легенева чума;
- септична чума – вражає кров'яну систему.
У середньовіччя, чума забрала життя 50 мільйонів людей. З появою антибіотиків, цю хворобу можна вилікувати. Але вона не зникла з планети.
У Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стверджують, що за 2010-2015 роки у світі було зареєстровано 3248 випадків чуми та 584 смертей від неї.
Профілактика чуми
Найкращий спосіб профілактики – це вакцинація. Але саме проти легеневої форми захворювання вона не дуже ефективна. Тому варто боротись з гризунами, не контактувати з дикими та мертвими тваринами.
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