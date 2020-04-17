Спалах COVID-19 у Почаївській лаврі: настоятель відмовляється контактувати з медиками

У Почаївській лаврі в Тернопільській області підозрюють спалах COVID-19. Водночас настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

Про це повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук, пише Інтерфакс.

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Так, у Шумську на Тернопільщині виявили за добу 21 позитивний результат на COVID-19, всього в районі є 26 хворих.

"У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священик, який бере участь в хорі в Почаївської лаври, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумської лікарні. Відповідно, контакти пішли як серед співробітників бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів", – сказала Чайчук.

У джерелі йдеться, що за підсумками епідрозслідування також було встановлено, що з цим священиком пов'язаний спалах в Дубенському районі.

Намагалися вийти на зв'язок з настоятелем Почаївської лаври, він на контакт не виходить. Вийшов його помічник, пообіцяв сьогодні до першої години дня надати список учасників хору. Цього не сталося,

– додала головна санітарна лікарка області.

Вона зазначила, що мер Почаєва "не бере великої участі і говорить, що нікого не знає".

"Вдалося обстежити двох священиків, двох хористів, а решта – контакт дуже великий. Ці священики, які беруть участь в хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах ", – заявила Чайчук.

Станом на 17 квітня в Тернопільській області підтверджено 353 випадки COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Києво-Печерській лаврі:

У Києво-Печерській лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

Приміщення монастиря зачинили на карантин та планують направити туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Зазначимо, що зовсім нещодавно у лаврі нехтували вказівками влади, закликаючи ігнорувати карантин і обійматися.

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