Спалах гепатиту в Чернігові: госпіталізовано вже 15 дітей

У Чернігові в одній зі шкіл госпіталізовано вже 15 дітей із підозрою на гепатит А.

Українська правда з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій зазначає, що фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

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Заступниця гендиректора обласної дитячої лікарні Людмила Кривець зазначила, що вірусний гепатит "А" має доброякісний перебіг, не переходить у хронічні форми, як гепатит Б та С. Наразі діти перебувають у середньому ступені тяжкості.

Гепатит – що це? Гепатит – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями. У більшості випадків захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо – у дітей та молодих людей. Час між інфікуванням та появою симптомів складає від 2 до 6 тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони зберігаються протягом 1-4 тижнів.

В навчальному закладі проведено санітарні обстеження, відібрано зразок продукції зі шкільного буфету і зразок водопровідної води, навчання у школі не скасовували.

З метою недопущення розповсюдження випадків захворювання на вірусний гепатит "А" у навчальному закладі здійснюються посилені санітарно-гігієнічні заходи.



Навчання в школі не скасували. Фото ілюстративне

Під час проведення санітарного обстеження фахівцями Держпродспоживслужби відібрані зразки водопровідної води та продукції шкільного буфету. З учнями, батьками та персоналом школи проведено санітарно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання правил особистої гігієни, – зазначив начальник управління освіти м.Чернігова Василь Білогура.

За фактом спалаху гепатиту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.